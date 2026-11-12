Enzo Fernández volvió a uno de los lugares más importantes de su carrera futbolística. El mediocampista del Manchester City y de la Selección argentina visitó este miércoles 11 de noviembre el estadio Monumental, recorrió sus instalaciones y se reencontró con River Plate, el club donde se formó y dio sus primeros pasos como profesional.

La visita se produjo durante una mañana libre del plantel argentino, que se encuentra en el país para disputar una nueva doble fecha de amistosos. En Núñez, el futbolista fue recibido por el presidente de la institución, Stefano Di Carlo, con quien mantuvo un encuentro en las oficinas del estadio.

Como recuerdo de su paso por el club, Fernández recibió una camiseta especial de River, correspondiente a la edición conmemorativa por los 125 años de la institución. La indumentaria llevaba su apellido y el número 13, el dorsal que utilizó durante su etapa en el Millonario.

Desde las redes oficiales del club compartieron imágenes del encuentro y acompañaron la publicación con un mensaje: "Enzo en su casa, con el Manto Sagrado y el amor por River de siempre".

El propio mediocampista también compartió una fotografía del Monumental en sus historias de Instagram. Sobre la imagen, tomada desde una de las tribunas, escribió dos palabras que despertaron la emoción de los hinchas: "En casa".

El paso de Enzo Fernández por River

Aunque su etapa en el primer equipo no fue extensa, Fernández consiguió dejar una huella en el club de Núñez. Después de formarse en las divisiones inferiores y pasar por Defensa y Justicia, regresó a River en 2021 y se convirtió en una de las figuras del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Durante su segundo ciclo disputó 52 partidos, convirtió 12 goles y aportó 10 asistencias. Además, fue parte del plantel que conquistó la Liga Profesional 2021.

Su rendimiento despertó el interés del fútbol europeo y, a mediados de 2022, fue transferido al Benfica de Portugal. Posteriormente pasó al Chelsea de Inglaterra y actualmente juega en el Manchester City.

La promesa que ilusiona a los hinchas

La visita al Monumental también volvió a poner en escena una declaración reciente del futbolista que había generado expectativas entre los simpatizantes de River.

En una entrevista con el canal de YouTube de Los Edul, Fernández habló sobre la posibilidad de regresar algún día a Núñez y fue contundente: "Voy a volver, es algo que deseo mucho".

El mediocampista explicó que quiere regresar para conquistar nuevos títulos y disfrutar durante más tiempo de la institución en la que comenzó su camino profesional.

"Necesito volver a River para ganar cosas y disfrutar del mundo River más años de los que estuve", expresó.

Por ahora, Enzo Fernández continúa su carrera en Inglaterra, donde tiene contrato con el Manchester City. Sin embargo, su visita al Monumental y el mensaje que eligió compartir volvieron a alimentar la ilusión de los hinchas de River.