Enzo Fernández y la expulsión que dejó a Argentina con uno menos en la final del Mundial 2026

La Selección argentina sufrió un duro golpe en el tramo decisivo de la final del Mundial 2026. Enzo Fernández fue expulsado en el cierre del segundo tiempo tras recibir la segunda tarjeta amarilla y dejó a la Albiceleste con diez futbolistas en el duelo frente a España.

La jugada se produjo cuando el mediocampista llegó tarde a disputar una pelota con Pau Cubarsí. El contacto fue fuerte y el árbitro no dudó en mostrarle la segunda amonestación, que automáticamente derivó en la tarjeta roja.

Fernández ya había sido amonestado a los 55 minutos del complemento, luego de cometer una infracción y protestar una decisión del juez. Esa primera amarilla condicionó su participación durante el resto del encuentro.

Tras la expulsión, el volante argentino pidió inicialmente que la acción fuera revisada, aunque enseguida comprendió la decisión arbitral. Antes de abandonar el campo de juego, levantó una mano en señal de disculpas hacia los hinchas argentinos que colmaron las tribunas del MetLife Stadium.

La salida de Enzo representó un desafío aún mayor para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que debió afrontar los minutos finales con un hombre menos frente a una selección española que ya había mostrado superioridad en varios pasajes del encuentro.

Con la inferioridad numérica, Argentina quedó obligada a redoblar esfuerzos para sostener el resultado y seguir luchando por el título mundial, mientras España buscó aprovechar los espacios para intentar definir la final. La expulsión del mediocampista se convirtió en uno de los momentos determinantes del desenlace del partido en Nueva Jersey.