Hasta 2,6 millones de personas podrían tener Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en Argentina, aunque una gran proporción desconoce que padece esta afección. Según las estimaciones difundidas por especialistas, el 77% de los posibles casos permanece sin diagnóstico, una situación que dificulta el acceso temprano al tratamiento.

La enfermedad respiratoria crónica provoca una limitación persistente del flujo de aire y puede afectar progresivamente la calidad de vida. Entre sus manifestaciones más frecuentes aparecen la falta de aire, la tos crónica y la expectoración, síntomas que muchas veces se confunden con otras afecciones o se naturalizan.

Una enfermedad con alto nivel de subdiagnóstico

Las estimaciones indican que la EPOC podría afectar a entre 890.000 y 2,6 millones de personas en el país. Además, más de la mitad de los casos se identificaría recién después de una exacerbación, cuando la enfermedad ya pudo provocar un mayor deterioro de la salud.

La magnitud del problema también se refleja en los indicadores de mortalidad. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Argentina registra 55,5 defunciones cada 100.000 habitantes por enfermedades respiratorias crónicas, la tasa estandarizada por edad más alta de Sudamérica y la segunda de las Américas.

Cuáles son los principales factores de riesgo

El tabaquismo es el principal factor asociado al desarrollo de la EPOC, aunque no es el único. La exposición prolongada a la contaminación del aire, al humo de biomasa y a determinados agentes presentes en los ambientes laborales también puede aumentar las posibilidades de desarrollar o agravar enfermedades respiratorias.

La afección impacta especialmente en adultos mayores de 50 años y representa una de las principales causas de mortalidad vinculadas con enfermedades respiratorias. Según el estudio The State of COPD in Argentina, es la sexta causa de muerte entre los hombres y la séptima entre las mujeres del país.

Las consecuencias de detectar tarde la enfermedad

La falta de aire puede dificultar actividades cotidianas como caminar algunas cuadras, subir escaleras o cargar las bolsas del supermercado. En los cuadros más severos, también puede generar ausencias laborales y consultas de urgencia.

El impacto económico tampoco es menor, ya que el informe estima costos médicos directos de 586 millones de dólares anuales. A su vez, los costos hospitalarios directos se ubican entre 1.462 y 9.898 dólares por persona.

La importancia del diagnóstico temprano

Los especialistas señalaron que reconocer los síntomas, identificar a las personas con mayor riesgo y ampliar el acceso a la espirometría son medidas fundamentales para mejorar la detección. También destacaron la importancia de la rehabilitación pulmonar, la vacunación, la educación de los pacientes y el acompañamiento para dejar de fumar.

El neumonólogo Andrés Echazarreta advirtió que las exacerbaciones pueden acelerar el deterioro de la función pulmonar y aumentar el riesgo de nuevas internaciones. Por eso, remarcó que uno de los principales objetivos del tratamiento es reducir esas crisis y permitir que las personas mantengan una vida activa durante el mayor tiempo posible.

Durante un encuentro de especialistas organizado por AstraZeneca, GSK y Sanofi, también se planteó la necesidad de fortalecer las políticas públicas y mejorar el acceso a los servicios de diagnóstico. Entre las dificultades actuales se mencionaron la falta de actualización de las guías nacionales y las limitaciones para acceder a estudios de función pulmonar.