El EPRE exigió a Naturgy San Juan y Decsa que identifiquen los puntos vulnerables de la red eléctrica y presenten planes específicos para responder ante aluviones, crecidas, inundaciones, lluvias intensas y los efectos del deshielo durante el verano 2026-2027. Las empresas tendrán entre 30 y 60 días para entregar los estudios y, si detectan sectores críticos, deberán definir obras, inversiones y medidas correctivas.

La exigencia quedó establecida en la Resolución Nº 1042/26 y apunta a que las distribuidoras lleguen a la temporada estival con un esquema de actuación previamente definido. No se trata solamente de establecer qué hacer frente a un corte: Naturgy y Decsa tendrán que determinar cuáles son las instalaciones más expuestas, con qué recursos cuentan y cómo accederán a ellas si una creciente o un aluvión interrumpe caminos.

El requerimiento aparece además en un verano que tendrá al agua como uno de sus principales focos de atención en San Juan. Las nevadas acumuladas durante el invierno permiten proyectar una recuperación importante del río San Juan durante el ciclo 2026-2027. Una estimación de la UNSJ ubicó el escurrimiento en torno a los 1.653 hm³, más del doble de los 753 hm³ del período anterior, aunque todavía resta conocer el pronóstico hídrico definitivo de la Provincia.

A esto se suma la presencia de El Niño, fenómeno que puede favorecer condiciones de mayor inestabilidad y precipitaciones durante los próximos meses. En paralelo, distintas áreas provinciales ya avanzaron con tareas preventivas sobre el cauce del río San Juan ante el aumento esperado del caudal durante el deshielo.

Qué deberán tener listo para el verano

Dentro de ese escenario, el EPRE ordenó la elaboración de un Programa de Preparación para la Temporada Estival 2026-2027. El documento deberá identificar instalaciones, sectores geográficos y recursos considerados críticos frente a precipitaciones intensas, crecidas, inundaciones y aluviones.

También tendrá que contemplar qué ocurriría si las condiciones climáticas afectan las vías de acceso a estaciones transformadoras, líneas u otros componentes de la red. Para esos casos, las empresas deberán disponer de mecanismos de monitoreo, sistemas de alerta, accesos alternativos, personal y materiales necesarios para recuperar el servicio.

Ese primer programa deberá presentarse dentro de los 30 días corridos desde la notificación de la resolución.

Además, el EPRE estableció un plazo de 45 días para entregar un Informe Integral y Actualizado de Operación y Mantenimiento, mientras que los estudios de contingencia, confiabilidad y resiliencia deberán completarse dentro de los 60 días.

Una falla no debería arrastrar al resto del sistema

Otro de los puntos centrales será el denominado estudio de contingencia “N-1”. Traducido a términos simples, el EPRE quiere saber qué sucede con la red cuando deja de funcionar uno de sus componentes importantes, por ejemplo una línea o un transformador, y si el resto del sistema tiene capacidad para mantener el suministro.

La revisión alcanzará la red de subtransmisión de 132 kV y 33 kV y la red primaria de 13,2 kV.

Si de esos estudios surgen instalaciones críticas, falta de capacidad, problemas de mantenimiento o puntos donde una sola falla pueda comprometer el abastecimiento, Naturgy y Decsa no podrán limitarse a informar la situación. Tendrán que presentar medidas concretas para corregirla, incluyendo obras o inversiones, responsables, costos estimados y cronogramas.

Así, con un verano marcado por la expectativa de mayor deshielo y posibles eventos de lluvias intensas, el EPRE busca que las distribuidoras conozcan de antemano dónde están los puntos débiles de la red y cómo actuarán si el agua pone en riesgo el suministro eléctrico en San Juan.