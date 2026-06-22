San Juan avanzará en la modernización de su sistema eléctrico con la instalación de más de 4.000 medidores inteligentes destinados a industrias y grandes comercios de la provincia. La iniciativa busca digitalizar la gestión del consumo energético y adaptar la red a las nuevas demandas tecnológicas.

El proyecto surge a partir de un Acuerdo de Cooperación firmado entre la Unión Industrial de San Juan, el Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que establece la creación de un espacio de trabajo interdisciplinario denominado “Cuerpo de Asesoramiento y Colaboración UNIÓN INDUSTRIAL – FUNDACIÓN UNSJ – EPRE”.

La mesa de trabajo tendrá como objetivo impulsar acciones vinculadas al uso eficiente y racional de la energía eléctrica, promover la incorporación de fuentes renovables y fomentar la innovación tecnológica en el sector productivo.

Dentro de este marco, se supervisará la instalación por parte de NATURGY San Juan S.A. de infraestructura de medición avanzada en los suministros de medianas y grandes demandas de la provincia, con un cronograma previsto para completarse en 2027.

Tecnología para controlar el consumo en tiempo real

La incorporación de medidores inteligentes permitirá reemplazar el sistema tradicional de registro por una infraestructura capaz de obtener información del consumo eléctrico en tiempo real y gestionar la demanda de manera remota.

Esta tecnología permitirá a las empresas contar con mayor información para planificar sus consumos, reducir costos operativos y mejorar la eficiencia en el uso de la energía.

Además, el nuevo sistema será clave frente a los cambios previstos en la normativa nacional para los grandes usuarios de energía, especialmente aquellos con potencias superiores a 300 kW, que deberán avanzar progresivamente hacia mecanismos de abastecimiento mediante contratos en el Mercado a Término.

Nuevos esquemas para optimizar costos

Uno de los objetivos del programa es avanzar en la implementación de esquemas tarifarios diferenciados por franjas horarias. Esto permitiría que las industrias puedan trasladar parte de sus consumos hacia momentos de menor demanda, reduciendo la congestión de la red y mejorando la eficiencia del sistema.

Desde el EPRE señalaron que las inversiones forman parte de los requerimientos establecidos en la Resolución EPRE N° 80/26 correspondiente a la Revisión Tarifaria Ordinaria 2026/2030.

La normativa plantea la incorporación progresiva de medición inteligente para transformar a los usuarios en actores más dinámicos del sistema eléctrico mediante la digitalización de la demanda, con el objetivo de optimizar el uso de la infraestructura existente y acompañar la transición energética.

Con esta iniciativa, San Juan busca dar un salto tecnológico en su red eléctrica y brindar nuevas herramientas al sector industrial y comercial para gestionar de manera más eficiente el consumo de energía.