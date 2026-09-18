El próximo viernes 25 de septiembre, desde las 18, el Proyecto Tango San Juan presentará Equinoccio Tango en el Centro Cultural Conte Grand. La propuesta reunirá clases de folclore y tango, un espectáculo en vivo y una práctica de baile.

Rafael Lloret, organizador de Equinoccio Tango, expresó el entusiasmo por volver a presentar la propuesta ante el público. “Estamos muy entusiasmados con esta nueva presentación de Equinoccio Tango. Estamos contentos de poder compartirlo nuevamente con el público”, señaló.

Clases, show y práctica

La jornada comenzará a las 18:00 con una clase de folclore y continuará a las 19:00 con una clase de tango. Luego, a las 21:30, llegará el espectáculo Equinoccio Tango, con la compañía de danza Proyecto Tango San Juan y la participación de Melodía Leiva y Esteban Calderón.

A partir de las 22:30, el encuentro continuará con una práctica de baile. “No solamente va a haber un despliegue, un show de danza y música, sino también que al finalizar van a poder tirar unos pasos, bailar en la práctica”, explicó Lloret.

Una propuesta para todos

Desde la organización buscan que la jornada sea una experiencia cercana para quienes ya tienen experiencia con el tango y también para quienes quieran acercarse por primera vez. “Nosotros pretendemos que sea una experiencia cercana, tanto para quienes ya bailan como para aquellos que va a ser la primera vez que tal vez se arrimen al tango”, sostuvo Lloret.

La propuesta fue pensada como una jornada que combina diferentes momentos vinculados con la música y la danza. “Está pensada toda una jornada que comienza con unas clases de folclor y tango y bueno, sigue luego con el show de tango donde hay también músicos invitados y termina con esta práctica”, detalló.

El trabajo de Proyecto Tango San Juan

Para Lloret, esta presentación también representa una oportunidad para volver a poner en escena el trabajo realizado por la compañía de danza independiente. “Para nosotros es muy especial volver a poner en escena todo el trabajo que viene realizando esta compañía danza independiente, que es Proyecto Tango San Juan”, afirmó.

El espectáculo contará además con Melodía Leiva y Esteban Calderón, dos artistas de la provincia que forman parte de esta presentación. “Hay mucho trabajo atrás, hay mucha emoción en cada una de nuestras presentaciones”, expresó el organizador.

Una invitación a disfrutar del tango

Lloret destacó la expectativa de la organización por la respuesta del público durante la jornada. “También tenemos mucha expectativa en que la gente venga a disfrutar, que se anime a participar del evento”, manifestó.

La propuesta busca que quienes participen puedan llevarse una experiencia vinculada con la música y la danza. “Ojalá que el público pueda sentir eso y se lo lleve y tenga ganas de seguir disfrutando del tango”, concluyó Lloret.