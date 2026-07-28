San Juan fue sede de una capacitación destinada a mejorar la respuesta ante incendios forestales complejos y fortalecer el uso seguro de medios aéreos. La formación reunió a 50 integrantes de Bomberos de la Policía, cuarteles de bomberos voluntarios, Protección Civil y la Secretaría de Ambiente.

El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, destacó que la preparación forma parte del proceso de profesionalización de las fuerzas provinciales y remarcó la necesidad de mantener una formación permanente debido a las características de la provincia.

(Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

“San Juan es una provincia que no tiene fechas o meses de emergencia en materia de incendio”, señaló el funcionario. En ese sentido, explicó que los incendios pueden producirse durante todo el año y que la capacitación permite mejorar la eficacia de la respuesta ante una emergencia.

La actividad se desarrolló durante dos jornadas y contó con la participación de siete capacitadores del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). El objetivo fue unificar criterios de trabajo y entrenar al personal provincial en la carga de aviones hidrantes, el traslado de brigadistas en helicópteros y los protocolos de seguridad para operar cerca de las aeronaves.

Según explicó a DIARIO HUARPE Andrés Bosch, coordinador de la Región Centro del SNMF, la práctica es fundamental para disminuir los riesgos durante los operativos.

(Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

“Necesitamos que la gente practique. Una vez que la gente practica, los riesgos bajan”, aseguró. Además, detalló que la formación estuvo enfocada en la carga de los aviones hidrantes y en el traslado de personal mediante helicópteros.

La primera jornada estuvo destinada a los contenidos teóricos, mientras que durante el segundo encuentro los participantes realizaron prácticas en el sector de hangares y depósitos. Allí aplicaron los procedimientos de carga y recarga de aeronaves y las medidas de seguridad necesarias durante su despliegue.

Sinergia entre Provincia y Nación

La capacitación se realizó en el marco del convenio entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Secretaría de Seguridad de San Juan. Delgado sostuvo que este vínculo permite contar con especialistas nacionales y avanzar en la preparación de los equipos locales para responder ante incendios de gran magnitud.

(Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

El secretario también adelantó que la formación continuará en Valle Fértil, uno de los departamentos que requiere una planificación especial por sus condiciones geográficas y la presencia de zonas serranas.

“En Valle Fértil se seguirá fortaleciendo la profesionalización del manejo del fuego”, expresó Delgado. Además, indicó que Bomberos y Protección Civil trabajan con estadísticas y antecedentes para definir las zonas de mayor riesgo y reforzar las tareas preventivas.

El comisario inspector Jorge Carbajal explicó que el propósito es contar con personal preparado para intervenir “en caso de que tengamos un evento incontrolable”. Por su parte, el comisario Daniel Domínguez destacó la articulación entre los programas de formación de la Dirección Bomberos y los organismos nacionales.

Conocimientos en práctica. (Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

“Se han fusionado dos cursos que están con la Dirección Bomberos. Por eso digo que entre la Provincia y Nación se amalgaman los cursos”, expresó Domínguez.

Beneficios de la nivelación nacional

Uno de los principales objetivos de la capacitación fue estandarizar los procedimientos utilizados durante el combate de incendios. El comisario Víctor Cabrera señaló que la aplicación de criterios comunes permite que los bomberos sanjuaninos puedan integrarse a operativos en otras provincias, como ocurrió recientemente en la Patagonia y Corrientes.

“Nivelar a todos nuestros bomberos con los estándares nacionales nos permite desarrollar un trabajo eficiente, trabajar en equipo y que, a la larga, todos podamos hablar el mismo vocabulario y no seamos parte del problema”, afirmó Cabrera.

El funcionario también recordó que personal de San Juan fue convocado para colaborar en grandes incendios registrados en Chile y sostuvo que la preparación permitió evitar víctimas entre los integrantes de las brigadas desplegadas.

“Gracias a Dios no hemos tenido siniestralidades humanas. Eso habla del nivel de capacidad que tiene nuestro personal y de esos niveles de capacitación”, manifestó.

El plan anual continuará con cursos de orientación, navegación, manejo de motosierras y utilización de otras herramientas necesarias para el combate del fuego. El objetivo es disponer de equipos preparados para actuar de manera coordinada, eficiente y segura ante incendios forestales dentro y fuera de la provincia.