Era buscado por disparar y terminó preso por posesión de cocaína y marihuana

La tranquilidad de la Costanera se vio alterada por un despliegue policial que culminó con la captura de Matías Ezequiel Aguilera. El sujeto, de 35 años, era el principal sospechoso de un violento episodio de inseguridad y terminó complicando su situación judicial cuando los uniformados descubrieron lo que escondía en su domicilio del barrio Los Pinos.

El origen de la investigación se sitúa a principios de abril. Todo comenzó el día 3, cuando un vecino intentó mediar en un forcejeo entre Aguilera y una mujer en el cruce de las calles Belgrano y El Paisano. En ese momento, el agresor huyó del lugar, pero dejó caer accidentalmente su teléfono celular, el cual fue entregado a las autoridades por la propia víctima del incidente.

La tensión escaló semanas después, específicamente el 17 de abril. El mismo denunciante, que circulaba en moto junto a su pareja, se encontró nuevamente con el sospechoso. Según la declaración incorporada al expediente, un vehículo comenzó a seguirlos con maniobras peligrosas hasta las inmediaciones de Villa Obrera. En medio de ese acoso, el conductor sacó un arma de fuego por la ventanilla y efectuó un disparo que no llegó a impactar en la víctima, pero sí en una vivienda de la zona.

Tras recolectar testimonios y pruebas, el personal de la Comisaría 30 logró divisar el Fiat Uno Fire del acusado este viernes. Al notar la presencia de la ley, Aguilera intentó escapar, lo que dio inicio a una persecución por la zona de la Costanera que terminó con su interceptación y posterior detención.

Aunque el arma utilizada en los ataques de abril no fue hallada dentro del coche, el panorama cambió drásticamente durante el allanamiento posterior en su vivienda. En el registro, los policías encontraron 270 gramos de marihuana y 273 gramos de cocaína, además de dos balanzas de precisión. Debido al hallazgo de estas sustancias vinculadas al fraccionamiento, se solicitó de inmediato la intervención de la Justicia Federal. Actualmente, el detenido permanece vinculado a ambas causas mientras se definen las próximas medidas judiciales en su contra.