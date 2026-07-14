En la previa de la semifinal entre la Selección Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, un video protagonizado por Erling Haaland se viralizó rápidamente en las redes sociales. En las imágenes, el delantero noruego supuestamente expresaba su apoyo al conjunto argentino y hacía referencia al conflicto por las Islas Malvinas. Sin embargo, el contenido era falso.

El video correspondía a una entrevista que Haaland brindó tras la eliminación de Noruega frente a Inglaterra, pero los subtítulos que comenzaron a circular en redes sociales no coincidían con sus verdaderas declaraciones.

Qué decía el falso video de Haaland

La versión viral le atribuía frases como que tenía "debilidad por Lionel Messi" y que esperaba que Argentina derrotara "al rival histórico que ocupa ilegalmente su territorio". Esas expresiones nunca fueron pronunciadas por el delantero del Manchester City.

La entrevista original estaba centrada exclusivamente en cuestiones futbolísticas. Haaland habló del desgaste que le dejó la temporada, de su futuro inmediato y cuestionó una decisión arbitral durante el partido ante Inglaterra, sin hacer ninguna referencia a Argentina, Malvinas o Messi.

Cómo se difundió el engaño

El video comenzó a compartirse con rapidez en distintas plataformas gracias a que la entrevista estaba realizada en noruego, un idioma que la mayoría de los usuarios no comprende. Esa situación facilitó que los subtítulos falsos fueran tomados como verdaderos e incluso replicados por algunas cuentas y medios sin verificar la traducción.

La desinformación llegó justo cuando aumenta la expectativa por el cruce entre argentinos e ingleses, un partido atravesado por una histórica rivalidad deportiva.

Mientras tanto, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, buscó quitarle carga extrafutbolística al encuentro y remarcó que el duelo debe entenderse únicamente como un partido de fútbol.

Video falso