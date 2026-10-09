Era motochorro en Capital, salía armado hasta los dientes y fue capturado

La Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan capturó a un hombre de apellido Jácome por cometer una seguidilla de asaltos violentos en Capital y Santa Lucía. El sospechoso fue detenido tras la investigación liderada por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad que buscaba a dos delincuentes armados.

Los ladrones circulaban en una moto de baja cilindrada para sorprender a las personas en la vía pública. Durante los ataques amenazaban a las víctimas con armas de fuego y las golpeaban salvajemente para robarles objetos de valor valiosísimos como vestimenta o aparatos tecnológicos.

Los efectivos policiales realizaron un allanamiento en la vivienda del acusado ubicada en el departamento Rawson luego de analizar cámaras de seguridad. En el lugar secuestraron la moto utilizada en los robos, cascos protectores, prendas de vestir, un teléfono celular y tarjetas de memoria vinculados a cuatro hechos.

El juez de la causa dictó la prisión preventiva efectiva para Jácome en el Servicio Penitenciario Provincial tras la audiencia de formalización. Las autoridades continúan con las tareas de inteligencia para lograr la captura del cómplice que actuaba junto al detenido en los robos callejeros.