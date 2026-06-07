En la victoria de la Selección Argentina por 2-0 ante Honduras, en el marco del primer amistoso previo al Mundial, el entrenador Lionel Scaloni aprovechó los minutos finales para dar rodaje a nuevas caras. Con los cuatro ingresos producidos en este encuentro, el director técnico alcanzó la cifra de 65 futbolistas que hicieron su estreno absoluto bajo su mando.

Los nuevos nombres del ciclo

A los 80 minutos del partido, Scaloni realizó un triple cambio que marcó el debut de tres futbolistas: el arquero de River Plate, Santiago Beltrán, el juvenil de Boca Juniors, Tomás Aranda, y el mediocampista Nicolás Capaldo, actualmente en el Hamburgo de Alemania. Solo cinco minutos más tarde, se sumó a la lista el juvenil "millonario" Joaquín Freitas, completando el cuarteto de estrenos de la jornada.

El análisis de los ingresos

A pesar del poco tiempo en cancha, cada ingreso dejó detalles tácticos significativos. Santiago Beltrán entró en reemplazo de Juan Musso, recibiendo el apoyo de Gerónimo Rulli antes de pisar el césped. Por su parte, Tomás Arandasustituyó a Exequiel Palacios y fue el que mostró mayor "rebeldía", exigiendo al arquero hondureño con un potente derechazo tras un enganche en el área.

Las sorpresas tácticas llegaron con los otros dos debutantes: Nicolás Capaldo ingresó por Giuliano Simeone para desempeñarse como lateral izquierdo, una posición poco habitual para él. Debido a la lesión de Leonardo Balerdi, Capaldo asoma como el único de los cuatro con chances concretas de pelear por un lugar en la lista definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo. Finalmente, Joaquín Freitas se ubicó como extremo derecho tras reemplazar a Nicolás Otamendi.

Una lista histórica que sigue creciendo

Desde el inicio de la era Scaloni, la renovación ha sido una constante. La lista, que comenzó cronológicamente con nombres como Gerónimo Rulli, Renzo Saravia y Exequiel Palacios, hoy suma 65 integrantes, incluyendo figuras consagradas como Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian "Cuti" Romero y Enzo Fernández. Los últimos cuatro nombres (Beltrán, Capaldo, Aranda y Freitas) cierran, por ahora, una nómina que refleja el recambio generacional del seleccionado nacional.