Mientras San Juan y el país despiden a las siete víctimas de la tragedia aérea ocurrida en el Parque Provincial Ischigualasto, comienzan a conocerse historias que reflejan la vocación de servicio de quienes perdieron la vida. Una de ellas es la de Andrés Bosch, coordinador de la Región Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, cuya madre compartió el último deseo que su hijo le había confiado.

Según relató Blanca, el brigadista le había expresado que, cuando llegara el momento de su muerte, quería "ser cremado y que sus cenizas fueran dispersadas en un incendio". "Era su pasión", resumió la mujer al recordar la profunda dedicación que Andrés tenía por el combate de los incendios forestales y el trabajo junto a las brigadas.

Conmovida por la pérdida, la madre también recordó que su hijo nunca buscó reconocimientos personales. Contó que, incluso al hablar sobre su despedida, había manifestado que no quería flores ni homenajes costosos, sino que ese dinero fuera destinado a ayudar a personas que lo necesitaran. Ese pedido, aseguró, reflejaba la forma de ser de Andrés, siempre dispuesto a tender una mano.

Durante la entrevista, Blanca confesó que aún le cuesta aceptar la muerte de su hijo y que prefiere imaginarlo "de comisión", como tantas otras veces en las que debía ausentarse de su casa para cumplir con su trabajo. Explicó que esa idea es la que hoy le permite sobrellevar el dolor provocado por la tragedia.

Bosch era uno de los referentes nacionales en el combate de incendios forestales. Integraba la Agencia Federal de Emergencias y participaba de una capacitación en San Juan cuando el helicóptero Bell 412 en el que viajaba se precipitó en una quebrada de Ischigualasto. En el accidente murieron las siete personas que iban a bordo, entre ellas cuatro funcionarios del Gobierno de San Juan, el piloto de la aeronave y otro brigadista de la Agencia Federal de Emergencias. Las causas del siniestro continúan bajo investigación.