Eran un matrimonio importante, él la engañó y se divorciaron de la peor manera

La modelo Eva Bargiela compartió detalles sobre la desilusión amorosa que vivió con su exesposo, con quien estuvo casada durante casi dos años y de quien logró divorciarse en 2025. Aunque los usuarios de internet asociaron la historia al dirigente político Facundo Moyano, la conductora sacó a la luz este acontecimiento del pasado en el programa de transmisión en línea que conduce junto a su colega Sofía Jujuy Jiménez, titulado Que alguien le avise. En la actualidad, la protagonista de esta historia rehízo su vida familiar y afectiva con el nacimiento de su primer hijo junto a su actual pareja, Gianluca Simeone.

La reconstrucción de los hechos comenzó cuando su entonces marido le anunció que realizaría un viaje por motivos laborales y le planteó ciertas condiciones respecto a la comunicación entre ambos durante esos días.

De acuerdo con el testimonio de Bargiela, la conversación se tornó inusual cuando él le manifestó "mirá la semana que viene tengo un viaje de trabajo, no voy a poder estar tan pendiente del celu, tipo no te pongas con ‘no te contesto, no sé qué’. No soy de esas personas que si no me respondes te va a llamar" para justificar su futura desconexión telefónica.

Esta situación generó dudas y cuestionamientos personales en la modelo, quien llegó a dudar de su propio comportamiento en la relación. Ante esta advertencia, ella recordó haber pensado "che, qué mal estaré actuando yo que la persona que se va a trabajar me tiene que dar esta explicación tan extraña. Estoy muy mal", una inquietud que la llevó a tratar sus dudas en terapia para evaluar su nivel de intensidad afectiva.

Con la intención de evitar conflictos y mantener una postura prudente, decidió distanciarse y se planteó no interferir en sus actividades diarias bajo la premisa "no voy a molestar porque ya va a sentir una loca insoportable".

La drástica e inesperada resolución de la crisis matrimonial se desencadenó de forma repentina gracias al mensaje de una usuaria de redes sociales. La presentadora explicó que mantuvo su postura de no interferir en el viaje al sostener "No te voy a estar preguntando cómo te está yendo en el trabajo, cuestión que me habla una seguidora, por Instagram". A través de la plataforma digital, la desconocida le envió una advertencia que confirmaba la presencia de su esposo en compañía de otra mujer.

Bargiela recibió el aviso de la cibernauta con un texto directo que describía la escena en detalle y sentenciaba el matrimonio de forma definitiva. El mensaje que le llegó a su cuenta decía "estoy viendo a tu pareja, cenando en un restaurante de Mendoza, cenando con una señorita rubia, muy cariñoso. Era un viaje de trabajo y se desvirtuó, ese fue el final" para concluir así con su relato de la traición sufrida.