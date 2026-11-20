Érika Mitdank, recordada por su explosivo y mediático noviazgo con Ricardo Fort, sacudió el ambiente artístico al revelar una de las traiciones familiares más dolorosas que se hayan contado en televisión. Alejada de las cámaras, la modelo de 36 años decidió romper el silencio para confesar que descubrió un romance oculto entre su propia hermana y quien entonces era su pareja.

Según relató con crudeza, la puñalada ocurrió en el momento de mayor vulnerabilidad emocional de su vida, mientras atravesaba una profunda depresión tras el fallecimiento de su madre. En medio de ese duelo devastador, su hermana mayor aprovechó su estado de angustia para iniciar un vínculo clandestino con su novio de aquel momento.

“Estoy harta de callarme”, sentenció la exmediática al explicar por qué eligió sacar a la luz un secreto que cargó en soledad durante más de diez años. Mitdank aseguró que enterarse de la doble traición destruyó por completo la confianza en su círculo íntimo y la sumió en un aislamiento absoluto.

Con el correr del tiempo y tras iniciar un extenso tratamiento terapéutico para sanar las heridas emocionales, logró reconstruir su vida lejos del ruido mediático. Hoy mantiene un perfil reservado, enfocada en sus proyectos personales y decidida a cortar cualquier lazo con quienes le provocaron ese daño irreparable.

Su desgarrador testimonio generó una inmediata ola de solidaridad en redes sociales, donde miles de usuarios repudiaron la actitud de su entorno y destacaron su valentía para ponerle fin a años de silencio. La confesión volvió a colocar su nombre en el centro de la escena, esta vez lejos de las luces y marcado por una historia de superación personal.