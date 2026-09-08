La Justicia de San Isidro cerró la causa por la muerte de Ernestina Pais y confirmó que la periodista falleció como consecuencia de un accidente. La decisión fue tomada por la fiscal Carolina Asprella luego de recibir la última pericia que permanecía pendiente en el expediente.

La conductora murió el 26 de junio, cuando el Honda City que manejaba fue embestido por una formación del Tren de la Costa en el paso a nivel ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro. Pais fue la única víctima fatal del choque.

La investigación buscaba determinar si el vehículo había sufrido algún desperfecto que pudiera haber provocado el siniestro o si había existido algún tipo de intervención externa.

La última pericia fue clave

El informe accidentológico descartó que el automóvil tuviera fallas mecánicas y tampoco encontró indicios de que otra persona hubiera intervenido en el hecho. Estos resultados fueron analizados junto con las imágenes de las cámaras de seguridad, la autopsia, los estudios toxicológicos y la pericia planimétrica.

Con todas esas pruebas incorporadas, la fiscalía consideró confirmada la hipótesis de que se trató de un accidente y decidió cerrar el expediente.

Qué ocurrió en el paso a nivel

El choque ocurrió cerca de las 19:25. Las cámaras de seguridad municipales registraron la secuencia y permitieron reconstruir los momentos previos al impacto.

Según la investigación, las barreras del paso a nivel estaban bajas. Poco antes del choque, otro vehículo atravesó el cruce en infracción. Luego apareció el auto conducido por Pais, que intentó atravesar las vías pasando entre las barreras.

La formación del Tren de la Costa terminó impactando contra el sector del conductor y desplazó el vehículo hacia uno de los costados de las vías.

Qué determinó la autopsia

La autopsia estableció que Pais murió como consecuencia de un traumatismo grave de cráneo provocado por el impacto. También sufrió lesiones internas, entre ellas una laceración hepática y una contusión en el bazo.

Los estudios toxicológicos realizados sobre muestras de sangre y orina dieron resultado negativo para alcohol y drogas, por lo que tampoco se encontró evidencia de consumo de esas sustancias como factor relacionado con el choque.

Con la última pericia incorporada y el conjunto de pruebas reunidas durante más de dos meses, la Justicia dio por finalizada la investigación y estableció que la muerte de Ernestina Pais fue producto de un accidente, sin participación de terceros.