Tras la muerte de la reconocida conductora y periodista, que conmocionó al país, en ese contexto de conmoción San Juan recordó su paso por la provincia durante el Cruce del Bicentenario realizado en 2017.

En aquella oportunidad, Ernestina Pais formó parte de la travesía a caballo por la Cordillera de Los Andes, una experiencia que combinó el desafío físico con un fuerte componente emocional y personal.

Su participación no fue casual. La decisión de sumarse al cruce estuvo atravesada por el recuerdo de su padre, desaparecido en 1976, con quien había compartido su último viaje a Chile en su infancia. Ese vínculo fue determinante para integrarse a la expedición.

Recuerdo del campamento en la Cordillera.

La llegada a la propuesta se dio un año antes, durante una visita a San Juan por actividades televisivas solidarias. Allí conoció la iniciativa del Cruce del Bicentenario y aceptó sumarse a la experiencia que recrea parte del histórico recorrido libertador.

Ya en la Cordillera, Pais integró un grupo de casi 200 participantes que compartieron jornadas intensas de cabalgata, convivencia y trabajo colectivo. En ese contexto, la dinámica de la travesía igualó a todos los integrantes, sin distinciones.

Durante el recorrido, la conductora fue identificada dentro del grupo con un apodo funcional, en una organización donde cada participante cumplía un rol específico.

La experiencia alternó momentos de esfuerzo físico con instancias de contemplación en alta montaña. Según relató posteriormente, el entorno generó un espacio de reflexión constante y una fuerte conexión con la naturaleza.

El cruce también presentó momentos de dificultad propios de la geografía cordillerana, aunque se desarrolló con acompañamiento de baqueanos, Gendarmería y Ejército, bajo estrictos protocolos de seguridad.

En uno de los tramos más exigentes del recorrido, Pais reconoció haber sentido temor durante un descenso pronunciado, aunque logró continuar la travesía en medio de las condiciones del terreno.

Con el paso de los días, la experiencia fue tomando una dimensión más profunda, vinculada tanto al desafío físico como al plano emocional y personal.

El cierre del Cruce del Bicentenario dejó en la conductora una reflexión ligada a la memoria de su padre y al valor de la experiencia colectiva, en una travesía que quedó registrada como uno de los momentos más significativos de su vida en la Cordillera de Los Andes.