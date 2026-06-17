Los futbolistas de la selección argentina hicieron un video presentación en la antesala al Mundial 2026, pero la organización cometió varios errores de tipeo. Los más curiosos fueron en dos nombres y un apellido de los dirigidos por Lionel Scaloni, figuras internacionales, bicampeones de América y vencedores en Qatar 2022. Estos detalles no pasaron desapercibidos e hicieron arder las redes sociales.

Los jugadores mostraron una hoja A4 en el que estaban su primer nombre y el apellido junto al dorsal de su camiseta. A medida que lo mostraban, cada uno iba mencionándolo. Pero los que se robaron una sonrisa fueron los casos de “Nicholas” Tagliafico, “Leonardo” Paredes y Exequiel “Pacacios”. Las equivocaciones llamaron la atención.

El caso más llamativo fue el de Tagliafico, quien se tachó la H con una lapicera. No hubo intención de ajustar las identificaciones: la producción se montó igual en los casos mencionados.

De inmediato los internautas hicieron de las suyas con memes y reacciones, con críticas a las fallas y burlas. Por ejemplo, la de una figura de espaldas con el apellido “Baquistata” en clara alusión a Gabriel Batistuta. También, las imágenes del desafiante gesto de Lisandro Martínez, o cómo Nahuel Molina mencionó su apellido materno (Lucero) que no fue incluido en la hoja.

Los hinchas argentinos se hicieron sentir en dicha ciudad estadounidense con los banderazos hechos en la previa que le dieron color en el umbral del arranque del torneo para el elenco Albiceleste.

El Grupo J también lo integran Austria y Jordania, que abrirán su participación el miércoles a la 01:00 de la madrugada argentina en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con aforo de 68.827 personas.

Esta es la penúltima jornada de la primera fecha que terminará este miércoles. El presente Mundial es el primero con tres sedes (Canadá, Estados Unidos y México) y también estrena formato con 48 selecciones que obligó a incorporar una ronda de playfoffs (16avos) que será lo inmediato a la finalización de la fase de grupos.