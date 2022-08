Lourdes Romero, una joven de 24 años, desde hace un año es dueña de un emprendimiento de aritos, con simpáticos y divertidos motivos, creados a partir del moldeado de porcelana fría y asistió al programa Yo Te Invito, que conduce la comunicadora Ana Paula Zabala y sale todos los días por la pantalla de Telesol, para contar de qué se trata su negocio.

"En 2021 tenía muchas ganas de empezar con un emprendimiento, quería hacer algo y me di cuenta de que soy muy buena con el trabajo manual y la motricidad fina", comenzó diciendo Lourdes, quien gracias a eso pudo darle vida a "Glucoxa", su emprendimiento de aritos hechos completamente de porcelana fría.

Publicidad

Las creaciones de la emprendedora, tienen la particularidad de ser piezas con un toque de diversión. "Es un trabajo de mucha paciencia. Cada una de ellas están hechas a pedido. Por eso cuando un cliente me contacta, les explico la forma en que llevo adelante las creaciones. Me gusta ponerles mucho amor y dedicación a lo que hago, y eso lleva su tiempo y por suerte, la gente me comprende", expresó, mientras muestra aros en forma de porción de pizza o bananas.

Recordando sus inicios, Lourdes, contó que fue en 2017, cuando se animó por primera vez a jugar con la porcelana. "Hice mi primera porción de pizza, super rudimentaria. En ese momento, yo iba a patín y mis compañeras, fueron mis primeras clientas, ellas me decían que tenía que dedicarme a esto", finalizó.