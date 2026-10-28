Es famosa, anda con un futbolista 20 años menor y ahora armó un escándalo

Sabrina Rojas, Luciano Castro, Flor Vigna y Franco Mastantuono quedaron en el centro de la escena mediática luego de que la conductora se expresara sobre las especulaciones que la relacionaron con un deportista de 19 años. La comunicadora aprovechó el aire del programa DGO Stream para reflexionar sobre los cuestionamientos que reciben las mujeres que se vinculan con hombres menores, marcando la diferencia de trato periodístico frente a los hombres en situaciones idénticas.

En medio del intercambio con sus compañeros de aire, la ex del actor analizó los prejuicios sociales y coincidió con las reflexiones de su equipo: “Basta de la hipocresía humana. Porque si esta relación fuera al revés y el que tuviera veinte años más fuera él, nadie diría nada”. Remarcó que cuando un hombre mayor está de novio con una chica más joven no se genera el mismo nivel de controversia ni titulares juzgando la brecha de edad.

Como punto de comparación para sostener su planteo, trajo a colación la relación de su expareja con la cantante e imaginó la repercusión mediática si el caso fuera inverso: “Si yo me hubiese puesto de novia con un chico veinte años más chico, en cada nota, en cada portal, sería ‘se la vio a Sabrina saliendo del cine con su novio veinte años más chico’”. Agregó el caso de Viviana Saccone como otro ejemplo y concluyó con firmeza: “El chabón que sale con una de veinte no es noticia”.

Respecto al origen de los trascendidos, aclaró en All Access la verdad detrás de las versiones sobre el futbolista que se desempeña en el exterior. Explicó cómo maneja la información que comparte de su vida privada: “No es que digo que miento, pero tiro y a veces tiro cosas justamente para distraer, por las dudas, para que no digan ‘está hablando de tal’”. Reconoció además: “Es verdad que me escribe gente joven. Yo hice un poco de verdad y un poco de fantasía para distraer”.

Desmintió categóricamente cualquier vínculo con el exjugador de Núñez y reaccionó sobre la repercusión que tomaron sus dichos: “Me impactó verme en portales con una persona que ni conozco, con la que no hablé nada y de la que no tengo idea de su vida”. Remarcó también que no era el joven del que hablaba: “Llegaron a sacar conclusiones de una persona que no tengo la menor idea de su vida, pero no es”.

Manifestó su preocupación por los inconvenientes personales que estas especulaciones podrían generarle al deportista en su entorno familiar: “Mirá si este chico está de novio y tiene un problema en su casa porque yo cuento una historia y la gente hace dos más dos y saca conclusiones”. Finalmente dejó en claro que jamás dio precisiones para identificarlo: “No dije ni equipo, ni dónde juega, ni si jugó en la selección. No dije nada”.