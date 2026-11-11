Es famosa, busca pareja, nadie la quiere y le dijo "princesos" a los hombres

Magui Bravi y el arquitecto Octavio Cattaneo tomaron caminos separados a mediados de abril luego de quince años de relación y con un hijo en común llamado Galileo. Tras meses centrada exclusivamente en el trabajo y la maternidad, la artista decidió reabrir la puerta al amor, aunque el escenario actual de citas le resulta totalmente hostil e incomprensible.

Durante una entrevista reciente en el programa que conduce Nazarena Vélez por Bondi Live, la bailarina Magui Bravi y la conductora Nazarena Vélez repasaron los obstáculos para formar un nuevo vínculo afectivo. La artista confesó que le cuesta conectar y criticó los tiempos que manejan los candidatos actuales, asegurando que tardan demasiado en responder mensajes y muestran escaso interés genuino.

En el programa de Nazarena Vélez, la invitada Magui Bravi cuestionó la falta de compromiso emocional de los hombres y lanzó duras frases sobre la actitud de sus pretendientes. “Tenés que salir otra vez a la cancha, reina”, le sugirió la conductora, a lo que la entrevistada respondió con sorpresa e indignación por lo complicado que le resulta relacionarse hoy.

Profundizando sobre las dinámicas de comunicación actuales, la actriz Magui Bravi criticó a quienes dilatan las charlas sin motivo aparente. “Viven en otro tiempo en donde son todos inmortales y piensan que te pueden contestar en el 2029 y vos vas a estar... ¿A dónde voy a estar? En 2029 ya te bloqueé hace siglos”, sentenció la entrevistada en el programa.

Para la bailarina Magui Bravi, la falta de madurez es el problema principal en la búsqueda de pareja y la ausencia de reciprocidad arruina cualquier intento de acercamiento. “No sé... es muy raro los tiempos que manejan, no hay compromiso emocional. Y yo simplemente te estoy preguntando: ‘¿Cómo estás?’. No te estoy diciendo: ‘¿Querés casarte conmigo mañana?’. ¡Está lleno de princesos!”, disparó sin filtro.

Al detallar sus requisitos mínimos, la artista Magui Bravi remarcó que la comunicación fluida no es negociable para ella bajo ningún concepto. “No sé si estoy un poco exigente, pero hay cosas que para mí son básicas. Por ejemplo, no negociables es que no pueda hablar de cualquier cosa. Yo soy muy de hablar las cosas”, explicó al aire.

La bailarina Magui Bravi dejó en claro que rechaza rotundamente la falta de expresión en un hombre y exige honestidad desde el primer momento. “Y si a la primera hay temas tabú o temas que no podés hablar, o no es un flaco que te dice lo que le pasa... el mudito a mí no me va”, sentenció con firmeza sobre sus límites personales.

Para concluir su descargo, la mediática Magui Bravi expuso su teoría de las tres inteligencias indispensables que debería tener un candidato ideal. “Yo siempre digo que tienen que tener una de las tres inteligencias: una es la académica, que buenísimo, son pocos. Otra es la emocional: el pibe que más o menos tiene inteligencia emocional, la rompe”, afirmó detalladamente.

Finalmente, la actriz Magui Bravi destacó cuál es la cualidad que más valora a la hora de enamorarse de alguien. “Y la tercera, que no abunda tampoco, es la inteligencia de la calle: el pibe que te hace reír, le gana a los otros dos. Pero una te pido de las tres”, concluyó para cerrar su reflexión sobre el amor.