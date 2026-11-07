Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia enfrentan un nuevo capítulo judicial con el remate del departamento ubicado en el exclusivo Hotel Faena de Puerto Madero. Esta medida drástica se conoció tras acumular deudas por falta de pago y mantenerse en un estado de rebeldía legal.

El conflicto se intensificó luego de los dichos clasistas de la mediática contra Melody Luz y su nieta Venezia. El documento judicial recuerda que del mismo inmueble ella había expulsado a su hijo Alex Caniggia cuando cursaba su embarazo.

La Justicia determinó que la subasta afectará únicamente el cincuenta por ciento de la titularidad que le corresponde a la ejecutada por tratarse de un bien ganancial. El abogado César Carozza explicó que al no haber un convenio de adjudicación inscripto se procederá con la venta de esa porción.

El letrado indicó que el exdeportista tiene la potestad de presentarse en el expediente para abonar los montos adeudados y frenar el remate. Otra alternativa consiste en que adquiera la mitad de su expareja junto a su hijo Alex para quedarse con la unidad.