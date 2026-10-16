Es famosa, la engañaron y dice que le da vergüenza que fuera su novio

Coty Romero y Alexis el Cone Quiroga volvieron a ser tendencia tras las picantes declaraciones de la correntina en el programa Resu en vivo. La ex participante del reality decidió hablar de su antigua relación sin guardarse absolutamente nada ante las cámaras.

Durante la transmisión mostraron un video de su expareja y la panelista no tardó en reaccionar con total sinceridad. “Me da vergüenza que me digan que estuve con él”, lanzó contundente al aire para sorpresa de todos sus compañeros del panel.

La joven continuó con su descargo irónico y prefirió ignorar por completo el pasado que compartió con él. “¿Quién es el Cone?”, preguntó entre risas para desentenderse de la historia de amor que vivieron luego de salir del famoso certamen.

Sobre el estado emocional que atravesaba en aquel tiempo la mediática dejó en claro que ya no se siente identificada. “Yo posta finjo demencia, no estaba bien psicológicamente en ese momento. Todo lo que ha pasado en el pasado, quedó en el pasado”, expresó.

Respecto a la posibilidad de cruzarse con su ex novio en la calle la joven se mostró profundamente aliviada de evitarlo. “Nunca más me lo encontré, la vida es muy sabia, no te cruza con la gente que no te tiene que cruzar”, afirmó.

Para dar por terminado el tema y evitar posibles conflictos legales la influencer decidió cerrar su monólogo con una advertencia. “Basta, porque si yo suelto la boca después me hacen juicio”, lanzó para salir del tema y no seguir embarrando a su ex.

Los jóvenes se conocieron en la casa más famosa del país y estuvieron juntos durante 8 meses antes de separarse de manera conflictiva y con fuertes cruces cruzados.