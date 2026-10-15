Es famosa, su novio cantante murió hace cuatro años y ahora será mamá

Eliana Demo tiene 31 años, rehizo su vida y confirmó la llegada de una nena con su nuevo novio, Tomás Martínez. La influencer había sufrido la muerte del papá de su hija Ailín, El Noba, en un trágico accidente de moto ocurrido en 2022. Pese a estar separados en aquel momento, mantenían un vínculo cercano por la pequeña, y ella lo acompañó durante su internación.

Tras aquel trágico suceso, la joven salió adelante mediante las redes sociales y su trabajo de influencer junto a la pequeña Ailín. En ese camino se cruzó con Tomás Martínez, otra personalidad de internet, se enamoraron profundamente y realizaron una revelación de sexo en un emotivo evento para festejar la llegada de la nueva integrante de la familia.

"Un solo video no era suficiente. Mi princesa le explotarse el corazón de a amor a TODOS. Nací para ser mamá de niñas y amo con mi alma serlo. Seguimos con muñecas, princesas y mucho rosita", escribió la joven en la presentación realizada con fuegos artificiales de color rosa. La pareja celebró el anuncio de la pequeña con mucha emoción y un profundo abrazo.

"Durante mucho tiempo soñamos con este momento, y hoy, con el corazón lleno de amor y gratitud, podemos decir que nuestro mayor milagro está en camino. No conocemos tu carita pero ya nos cambiaste nuestra mirada del mundo", expresó Martínez en su cuenta personal para dar la hermosa noticia del nacimiento que se aproxima.