El exfutbolista Pablo Migliore atraviesa un conflicto familiar con su esposa Natalia Brucki luego de que se viralizara un video suyo muy cerca de Marta Fort. Las imágenes fueron tomadas el sábado por la noche en el boliche Tropitango de General Pacheco, adonde ambos asistieron junto a sus compañeros de MasterChef Celebrity. Según contó la panelista Natalie Weber en el programa Intrusos de América TV, la mujer del exarquero no recibió nada bien la grabación.

La panelista reveló que la situación en el hogar del deportista es tensa y aseguró que "está a las patadas con la mujer". El malestar cobra mayor relevancia debido a que Migliore y Brucki llevan 18 años en pareja y tienen dos hijos en común llamados Santino y Vito. Además de la familia que construyeron, ambos comparten proyectos laborales, ya que ella trabaja como fotógrafa de fútbol y gestiona una marca de indumentaria femenina en Ramos Mejía con una socia.

El exarquero también es padre de Tomás, fruto de una relación anterior, y lleva tatuados los nombres de sus tres hijos en el pecho. Sin embargo, ese historial familiar no evitó el escándalo desatado por un gesto específico que quedó registrado por los teléfonos del público presente en la discoteca. En el clip que recorrió las redes sociales, se observa al participante del reality de Telefe hablando muy cerca de la influencer mientras simula quitarse su alianza matrimonial y arrojarla.

Al analizar la secuencia en el ciclo de espectáculos, Weber sostuvo que el exjugador actuó "como que se olvidó que está casado". Los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich coincidieron en la gravedad del movimiento frente a las cámaras, señalando que la actitud resultaba imposible de ignorar. Pallares afirmó que "se entiende que lo que hace Pablo es como que se saca el anillo y lo tira", mientras que Weber calificó el accionar con un contundente "me cae pésimo".

La salida grupal había comenzado horas antes con una cena organizada por Rocío Robles en la casa del cantante Luck Ra, donde comieron pizza y sushi y recibieron quejas de un vecino por los ruidos. Desde allí, los participantes del certamen culinario viajaron en el party bus de Luck Ra hacia el boliche de zona norte por invitación de Hernán Coronel, vocalista de Mala Fama y compañero del programa, quien brindaba un show en vivo. Durante el recital, Migliore tomó de la cintura a la hija de Ricardo Fort y realizó la seña del anillo que desató la polémica, para luego continuar la noche en la vivienda de Coronel junto a toda su familia.

Desde el panel televisivo recordaron que no es el primer rumor que involucra al exdeportista durante la actual temporada de MasterChef Celebrity. Semanas atrás circularon versiones que lo vinculaban sentimentalmente con su compañera China Ansa, aunque la periodista desmintió rápidamente cualquier tipo de romance. En esta oportunidad, la propia Marta Fort salió a aclarar la situación tanto ante el cronista de Intrusos como en sus redes sociales para frenar las especulaciones.

Consultada por el movilero, la joven negó cualquier vínculo amoroso y declaró: "No. Es un cague de risa. Cero. Estoy soltera chicos, déjenme estar soltera". Posteriormente, reforzó su postura en sus historias de Instagram al escribir: "Solo porque sea alto, morocho, tatuado, no significa que sea mi chongo. Es un cag... de risa y compartimos con todos mis compañeros de MasterChef esa noche también. Muy lindo grupo". Esta desmentida ocurrió pocos días después de que la heredera confirmara el cierre definitivo de su noviazgo de tres meses con el empresario uruguayo Juan Manuel Ramírez.

Finalmente, la periodista Paula Varela aportó en Intrusos el contexto detrás del polémico movimiento con la mano que realizó el exfutbolista. Según explicó la panelista, Migliore en realidad estaba haciéndole una broma a la influencer frente al público que se encontraba debajo del escenario. Mientras fingía sacarse la alianza de casado, el exarquero le gritaba a la gente que "Martita está soltera", intentando generar un momento divertido que terminó provocándole un serio problema doméstico.