Es famoso, fue a la marcha del Orgullo Gay y le robaron el celular

El exparticipante de Gran Hermano Emma Vich y su pareja Nico Suar vivieron un momento desagradable durante la 35ª Marcha del Orgullo en Buenos Aires. Al estilista le robaron el teléfono y utilizó la cuenta de su novio para intentar conseguir alguna respuesta.

En sus redes sociales Emma Vich expresó desesperadamente “Me robaron mi celular en la Marcha del Orgullo, por favor les pido que me lo devuelvan. Es mi herramienta de trabajo y además no pude hacer el respaldo, tengo videos de mis abuelos, que no están conmigo, y los veo cuando más los necesito”.

La víctima del delito insistió en que hablen con su novio y garantizó que no presentará ninguna denuncia si se lo entregan. También lamentó no contar con $0 para comprarse otro equipo tras perder el dispositivo con el que trabajaba a diario.

Posteriormente el mediático facilitó una casilla de correo electrónico por si quien lo guardó prefiere enviar el material digital en lugar de devolverlo. Sus seguidores se manifestaron con miles de mensajes de apoyo para visibilizar el reclamo por las grabaciones del año 2018.

Previo al hecho delictivo el estilista había criticado a los organizadores por no conseguir espacio arriba de los camiones. Incluso recriminó que le pretendían cobrar entre $70 y $100 para permitirle subirse a una de las carrozas oficiales.

Finalmente remarcó que acudió caminando a la par de Bautista Mascia para evitar inconvenientes con la muchedumbre. De esa manera el mediático terminó viviendo una jornada compleja repleta de desilusiones y perdidas materiales en la vía pública.