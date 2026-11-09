Es famoso, su ex hizo un casting para novios y ahora él le robó la idea

Thiago Medina y Daniela Celis quedaron envueltos en un nuevo capítulo mediático tras una sorpresiva iniciativa iniciada por Camila Deniz, hermana del exparticipante de Gran Hermano 2022. La propuesta comenzó como un momento de complicidad entre hermanos dentro de las plataformas digitales, pero rápidamente desató todo tipo de repercusiones entre los usuarios de internet. En medio de su etapa como soltero y tras separarse de la madre de sus hijas, el joven aceptó continuar con el juego digital y anunció que publicaría sus propias exigencias para quienes quisieran postularse.

La movida arrancó a través de historias en la red social Instagram, donde Camila Deniz grabó a su hermano y lo expuso abiertamente como un candidato disponible en el mercado sentimental. "Está abierto el casting para buscarle novia a mi hermano", expresó la mediática frente a la cámara ante la mirada atenta de sus seguidores. Para profundizar la iniciativa, la joven agregó un mensaje directo para los usuarios interesados y exclamó que "si querés ser parte de este casting, mandame mensaje".

La reacción de Thiago Medina combinó asombro con humor frente a la disparatada idea de su familiar. "Bue, ¿quién sos?", respondió el exintegrante del famoso reality mientras intentaba asimilar el planteo de su hermana en pleno video. Inmediatamente después, el joven decidió redoblar la apuesta y declaró que "voy a poner mis condiciones, así que ahora les dejo el link acá abajo". Para reforzar la difusión, Camila Deniz publicó otra imagen de su hermano acompañada por el texto "dice que busca novia".

Esta iniciativa familiar apareció casi 30 días después de que Daniela Celis lanzara su propia convocatoria pública para conocer hombres durante una transmisión compartida con Lizardo Ponce y Mica Viciconte. En aquel programa, el conductor presentó la propuesta diciendo que "Pestañela busca un chongo y acá arranca la convocatoria para buscar al chongo de Pestañela". La influencer celebró la propuesta exclamando "me vuelvo loca, me encanta", mientras que Mica Viciconte le preguntó "¿qué tiene que tener un chongo que conquiste a Pestañela?".

Frente a la consulta sobre sus pretensiones personales, Daniela Celis definió sus exigencias argumentando que "tiene que tener mucha personalidad, actitud". En ese contexto, Lizardo Ponce detalló la modalidad de inscripción explicando que "hay un código QR. Un formulario que tenés que poner nombre, apellido, tu fecha de nacimiento y un video tuyo cortito contando por qué querés participar, por qué querés estar con Pestañela". Durante el debate, Mica Viciconte indagó si "esta persona tiene que tener, por ejemplo, movilidad, tiene que vivir solo? O en realidad eso, si es buena onda y es piola, no pasa nada".

La mediática concluyó su presentación mirando a la cámara y dirigiéndose directamente a la audiencia. "Bueno, yo no sé si vos que estás del otro lado crees en el amor o no, pero yo te invito a que me conozcas, a que nos conozcamos y la pasemos bien", afirmó la joven en la transmisión. Para cerrar la invitación a los postulantes, la ex Gran Hermano agregó que "así que escanea este QR que se encuentra acá en pantalla y nada, la podemos pasar bien".

La singular modalidad mediante formularios digitales generó duras críticas en las redes sociales y obligó a Daniela Celis a realizar un descargo público. "Pero, se sorprendieron porque ahora subí un formulario y un QR. Para que se postule la gente", comenzó relatando la influencer con ironía. Luego remató diciendo que "quiero contarles que la sorprendida soy yo. Sí, a veces me sorprende mi fama", para después cuestionar a las usuarias que la criticaban expresando que "gracias Marta, Graciela, Gisela que son las típicas que comentan ‘no le da vergüenza’. Después quieren que las respete. Gracias de verdad por potenciar mi engagement".

Posteriormente, la ex pareja de Thiago Medina exhibió la notificación privada que le envió su equipo de trabajo tras el desborde de inscripciones. "Dani, es increíble. Estalló la convocatoria. Se anotaron muchísimos chicos, más de los que pensábamos", le confirmaron en el mensaje privado. El texto finalizaba asegurando que "Pestañeando chongos está explotadísimo". Mientras tanto, Thiago Medina y Daniela Celis continúan enfocados en la crianza de sus hijas Laia y Aimé, transitando etapas independientes pero manteniendo la atención constante del público.