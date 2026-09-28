¿Es la mamá de Luis Miguel?: apareció una indigente en Argentina

El paradero de Marcela Basteri representa uno de los enigmas más oscuros de la farándula internacional. Durante décadas circuló la hipótesis de que la mamá del Sol de México caminaba sin rumbo por la capital argentina. Todo se intensificó al observar a una indigente en la zona porteña de San Telmo que guardaba rasgos muy similares con la mujer desaparecida en 1986.

Esa persona que pedía ayuda en las calles se llamaba Honorina Montes. Su presencia despertó conmoción cuando periodistas e integrantes de la propia familia Basteri notaron coincidencias físicas indiscutibles, como marcas en la piel y ciertos rasgos en la mano. Las primas de la madre del artista impulsaron acciones legales para conocer la identidad real de la mujer internada en Buenos Aires.

Las sospechas impulsaron un largo recorrido en los tribunales para resolver las dudas sobre su origen. Los familiares exigieron exámenes genéticos alegando relatos específicos que la mujer parecía recordar sobre el pasado familiar. Tras años de especulaciones mediáticas e investigaciones judiciales, los análisis oficiales de ADN descartaron totalmente el parentesco.

Los reportes genéticos dieron resultado negativo en noviembre de 2023, echando por tierra la esperanza de haber localizado a la mujer que dio a luz al cantante. El paradero definitivo de Basteri sigue sumergido en el misterio, cerrando una de las pistas más llamativas pero dejando intacto el dolor por su ausencia.