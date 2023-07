¿Es la siguiente? Alexander Volkanovski e Ilia Topuria se dijeron de todo

El Peso Pluma de UFC está al rojo vivo, con Alex Volkanovski e Ilia Topuria calentando el ambiente. Luego de la victoria del australiano en el UFC 290 sobre Yair Rodríguez, el español se ilusiona con una posibilidad por el título de la división. Cabe resaltar que, cuando acabó el evento, ambos se pusieron cara a cara en las gradas y dejaron en claro que la relación está tensa entre ambos. En las últimas horas, ambos hablaron con The MMA Hour y cruzaron diferentes palabras.

"Nada especial. Hizo lo que se suponía que debía hacer. Hizo un buen trabajo en la pelea. Lo derribó, molido y golpeado. No me impresionó en absoluto. Vi lo que se suponía que debía ver, ya sabes, vencer a Rodríguez, porque nunca me gustó el estilo de lucha de Jair. Para mí, será una pelea fácil con Volkanovski. Cada vez que subo en la clasificación, cada pelea será más fácil para mí. ¿Y por qué? Porque es más fácil tener un plan de juego contra muchachos que son más técnicos que pelear contra alguien que es impredecible", expuso Topuria.

Luego, Volkanovski reveló: "Por favor, no peleen contra Max Holloway. No luches contra Max. Dejemos que eso no suceda. Déjame ser el tipo que te golpee". Sumado a lo anterior, Ilia resaltó: "Estaba en la primera fila. Volkanovski estaba saliendo, me vio y me llamó. Salté de inmediato, e hicimos el cara a cara. Y acabo de hablar de un tipo pequeño y bajo. Él me preguntó, '¿Estás listo?' Yo le respondí: 'Yo nací listo'. Soy bajo, pero él es incluso más bajo que yo. Tiene un problema".

Más palabras entre Topuria y Volkanovski

"Estaba esperando el cara a cara, porque él sabe que soy el siguiente en la fila. Me gané eso. Me gané esa pelea por el título, él lo sabe, y no puedes escapar de eso. Estas cosas también me emocionan", resaltó el español. No está demás recordar que Volkanovski dijo: "Quiero estar activo. Digamos que si no puedo hacer lo de peso ligero, quiero pelear tan pronto como pueda, incluso cuando me limpie un poco este codo, quiero volver allí. No tengo plena confianza en que Topuria gane el próximo, así que quiero ser el tipo que le dé la paliza. Porque le gusta hablar, lo cual es emocionante, muy bien por él".

Por otra parte, Alex señaló: "Tiene que tener confianza. Hay confianza, y luego hay delirio. No me importa el tipo, pero incluso con las cosas que dice, lo que dice realmente no tiene sentido, como, 'Le ganaría en la primera ronda'. Como, ¿me ves pelear? ¿La pelea de Ilia? No es un desafío. Me gustan los desafíos para animarme. No necesito fingir que esto es un desafío loco para motivarme. La forma en que habla, eso es motivación, eso me emociona, eso es lo que amo".

"Probablemente tenga mucha suerte, el momento de todo para él, porque está en una posición en la que podría obtener una pelea por el título en la posición en la que está. ¿Creo que ha hecho más que suficiente? No, no lo hago. Pero la gente quiere esa pelea. Quiero esa pelea. Todo el mundo está entusiasmado por ello. Estoy emocionado por eso", cerró Volkanovski. Para sentenciar, Topuria aportó: "Él dice que soy la pelea más fácil que va a tener en toda su carrera. Ya veremos. Mantén esa misma energía, campeón".