Es periodista, estuvo con Icardi y explotó por un embarazo interrumpido

La periodista Naza Di Serio protagonizó un tenso cruce a gritos con su compañera María Fernanda Callejón en los camarines del programa La Mañana con Moria. El enfrentamiento televisivo escaló rápidamente cuando la actriz realizó un comentario despectivo sobre la disponibilidad horaria de la panelista al argumentar que "tengo una hija".

La situación afectó profundamente a Naza Di Serio debido a que atraviesa una búsqueda personal vinculada a la maternidad y un complejo panorama familiar. La comunicadora de 33 años expresó que "me encantaría tener hijos, ser mamá" y aclaró que "lloro todos los días por no poder formar mi familia" sin que nadie conozca su realidad cotidiana.

En paralelo al cruce con María Fernanda Callejón, la expareja vinculada mediáticamente a Mauro Icardi enfrentó rumores sobre un supuesto embarazo interrumpido expuestos en Intrusos. Naza Di Serio desmintió rotundamente esa versión al preguntar "¿cómo es eso de que un conductor cuenta al aire que una persona tuvo un embarazo interrumpido sin el consentimiento de la persona?" y remarcó que "por suerte no me tocó pasar por algo tan doloroso".