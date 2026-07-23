¿Es real el like de Lautaro Martínez contra Scaloni por la final del Mundial?

La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 generó una repercusión inesperada fuera del campo. El centro de la escena lo ocupa Lautaro Martínez por una interacción en medios digitales que evidencia un distanciamiento con Lionel Scaloni.

El futbolista no participó del juego que terminó 1-0 y recientemente apoyó una publicación realizada por el sitio italiano Spazio Inter. El texto compartido aseguraba que no incluir al goleador fue "el mayor error del técnico" y mencionaba cuestionamientos de diversos cronistas sobre el planteo táctico del entrenador.

Este gesto en una cuenta de Instagram despertó una fuerte repercusión entre los aficionados. Anteriormente, el jugador ya había mostrado su descontento con una frase en sus perfiles oficiales donde señaló: “Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno”.

Mientras el protagonista opta por no dar declaraciones públicas sobre su apoyo al posteo, la situación se da cuando el futuro de Lionel Scaloni al frente del plantel es incierto. El director técnico analiza su continuidad debido al desgaste de la gestión y a presiones externas. Esta serie de sucesos es vista por el entorno futbolístico como una clara señal de fractura en la relación interna del equipo nacional.

Aunque vale aclarar que momentos después ese like desapareció, por lo que no se sabe con certeza qué es lo que ocurrió realmente con el "like" del delantero contra el entrenador argentino.