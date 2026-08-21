Animal (Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar) regresará a San Juan este domingo 23 de agosto para celebrar los 30 años de “El nuevo camino del hombre”, uno de los discos fundamentales de la trayectoria de la banda de metal argentino. El show será en Mamadera Bar, con apertura de puertas a las 17, y tendrá como bandas invitadas a Amalgama, Borderline y Zonda.

En la previa del recital, Marcelo Castro, baterista de Animal, dialogó con DIARIO HUARPE y contó cómo vive la banda esta gira en la que recrean el álbum completo y repasan además algunos de los clásicos de su carrera.

“Es un orgullo, es un disco internacional. Volver a recrear estas canciones, que son complejas, que son muy potentes”, señaló Castro sobre el aniversario del álbum.

El músico destacó además la recepción que está teniendo la propuesta en las distintas ciudades que recorren. “Está buenísimo cómo lo está recepcionando la gente en todos los lugares donde estamos yendo”, afirmó.

El desafío de recrear un disco histórico

Para Castro, volver sobre las canciones de “El nuevo camino del hombre” implicó un trabajo de preparación que comenzó de manera individual y luego continuó entre los integrantes de la banda.

“El proceso fue trabajar cada uno en su casa primero”, explicó. En su caso, el desafío estuvo especialmente relacionado con recuperar las partes de batería y respetar la interpretación original.

El baterista recordó que se trata de un disco que admira especialmente y que contiene un trabajo de batería que considera fundamental para la identidad de la obra.

El proceso continuó posteriormente con los integrantes de Animal trabajando juntos para lograr una versión lo más fiel posible al material original. La presencia de Andrés Giménez, compositor de buena parte de las canciones, también fue determinante para reconstruir detalles de los temas. “Como es el compositor, se acordaba de las cosas importantes del tema, entonces lo pudimos sacar bien fiel al original”, explicó Castro.

La vigencia de las letras

El baterista también se refirió al contenido de las canciones de Animal y a los motivos por los que, a tres décadas de su publicación, continúan teniendo repercusión entre el público latinoamericano.

Castro destacó que las letras abordan cuestiones vinculadas con la desigualdad, la reivindicación de los pueblos indígenas y distintas problemáticas sociales de América Latina. “Hemos pasado por los mismos conflictos y hasta el día de hoy siguen vigentes”, sostuvo.

Para el músico, esa identificación regional es uno de los motivos por los que la banda mantiene una relación particular con el público de distintos países de Latinoamérica.

Mantener la identidad

Castro forma parte de Animal desde el año 2000 y grabó su primer disco con la banda en 2001. Desde esa experiencia, consideró que uno de los principales desafíos ha sido mantener la identidad musical del grupo a través de los años.

El baterista recordó que “El nuevo camino del hombre” corresponde a una etapa en la que la banda avanzaba hacia un sonido cada vez más pesado y potente.

“Sacar los temas y respetar la identidad de la banda, y poder generar eso hasta el día de hoy”, explicó sobre el objetivo de la actual formación.

En esa misma línea mencionó “Legado”, el disco que Animal publicó el año pasado. Según Castro, ese trabajo permitió continuar con la identidad construida por la banda a lo largo de su trayectoria.

El lugar para las nuevas generaciones

Otro de los aspectos que destacó Castro es la presencia de bandas invitadas en los recitales. Para Animal, compartir escenario con grupos más jóvenes forma parte de una manera de contribuir a la continuidad de la música pesada. “Tiene que seguir en las nuevas generaciones el legado musical, no solo de Animal, sino de la música pesada”, afirmó.

En el recital de San Juan, la propuesta contará con la participación de Amalgama, Borderline y Zonda, tres bandas que acompañarán la presentación principal.

El recital será el domingo 23 de agosto desde las 17, en Mamadera Bar, ubicado en Lateral Norte de Circunvalación 1959. La banda interpretará “El nuevo camino del hombre” de principio a fin y luego realizará un repaso por distintos clásicos de su carrera. Para Castro, la presentación forma parte de una gira que permite recuperar una obra fundamental para la historia de Animal, pero también comprobar que aquellas canciones mantienen vigencia frente a nuevas generaciones de seguidores.