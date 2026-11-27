María Julieta Miranda Russo escribió poesía desde los 13 o 14 años, pero nunca se había animado a mostrar públicamente sus textos. Este jueves 26 de noviembre decidió dejar atrás esa reserva y terminó con el primer premio de Poesía de San Juan Escribe 2026 por Albor(de) la palabra. La noticia la sorprendió tanto que su padre todavía no sabía que había participado del concurso.

"Me parecía algo imposible y lo logré", expresó a DIARIO HUARPE después de la ceremonia. La estudiante avanzada de Letras llegó acompañada únicamente por su madre y vivió el reconocimiento como la confirmación de que sus palabras también podían encontrar lectores fuera de su círculo íntimo.

Un secreto que terminó en premio

Julieta contó que siempre había sentido la necesidad de escribir, aunque su relación con la poesía se desarrolló lejos de los concursos y las presentaciones públicas. Ni siquiera llegar a la instancia de preselección era algo que imaginara antes de dar este paso.

"No le conté a nadie, vino solamente mi mamá, mi papá ya se está enterando recién ahora", relató, todavía sorprendida. Haber sido distinguida entre tantos participantes convirtió aquella decisión personal en un recuerdo familiar inesperado.

La joven estudia Letras y explicó que su formación se concentra principalmente en el análisis de la literatura y la lingüística. La escritura creativa, en cambio, había sido hasta ese momento una actividad propia, silenciosa y sostenida con los años.

La búsqueda de una palabra imposible

Albor(de) la palabra nace de una inquietud que atraviesa sus poemas: encontrar la palabra precisa para nombrar experiencias y emociones. La autora sabe que esa búsqueda nunca termina, pero la convirtió en el centro de su obra.

"Es la búsqueda de la palabra perfecta que es algo inalcanzable", explicó. Sus versos también exploran las relaciones entre el cuerpo y la naturaleza, así como el dolor que puede dejar una pérdida.

Julieta evitó imponer una interpretación única sobre lo que escribió. Prefiere que cada lector encuentre su propio sentido, se acerque a los textos desde su experiencia y disfrute de la lectura.

La emoción de llegar a las aulas

Hubo otra noticia que la conmovió durante la premiación. Un integrante del jurado le comentó que quería llevar sus poemas al aula, una posibilidad que la hizo pensar en la poesía como un puente hacia nuevos lectores.

Para la joven, acercar ese género a adolescentes y estudiantes es especialmente valioso. El interés por su obra no quedó entonces reducido al diploma: también despertó la expectativa de que sus versos puedan circular en espacios educativos.

Los jurados del certamen pertenecen a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ. En esta edición participaron 936 personas con 238 obras, en diferentes categorías para mayores y menores.

Un incentivo para seguir escribiendo

El primer premio de Poesía contempla $700.000, la edición impresa de la obra con 20 ejemplares para su autora y una publicación digital. Para Julieta, sin embargo, el reconocimiento también tuvo un valor personal: le dio confianza para seguir mostrando lo que escribe.

La estudiante no descarta incursionar algún día en el cuento, pero por ahora quiere continuar explorando la poesía, el género que la acompañó desde la adolescencia.

Tras años de escribir sin contarlo, la primera vez que compartió sus poemas terminó en un premio. Y lo que parecía imposible pasó a convertirse en una razón más para seguir leyendo, pensando y escribiendo.