Es una actriz consagrada y confirmó que está embarazada de un varón

La reconocida actriz Mica Riera, de 35 años, confirmó que se encuentra a la espera de su primer hijo, un varón junto a su pareja, de quien no se conoce la identidad. A través de su cuenta de Instagram, la artista publicó diversos videos que mostraron desde el resultado positivo del test de embarazo hasta las distintas reacciones de su entorno más cercano al enterarse de la noticia.

En diálogo con La Nación, la intérprete reveló los inconvenientes físicos que enfrentó en la etapa inicial de la gestación y cómo repercutieron en su actividad laboral dentro del teatro. "Estoy mejor, el primer trimestre la pasé mal, tenía todos los síntomas posibles. Fue complejo. Le conté a mis compañeros de elenco y el equipo por si en alguna función no podía estar, por el protocolo de reemplazo", afirmó la actriz respecto a los malestares que le impidieron cumplir con la totalidad de sus compromisos en el escenario.

Sobre las complicaciones durante las presentaciones, agregó que "además, estaba desganada y no quería que se sintieran mal. Una vez necesité reemplazo, salía y me iba a vomitar en el final de la primera función, porque los sábados hacemos doble, y no pude salir a la segunda. Miré la obra desde afuera y fue una linda experiencia".

Actualmente en la semana 21 de embarazo, la artista destacó el acompañamiento de sus colegas de trabajo y la posibilidad de haber guardado el secreto hasta el momento en que consideró oportuno hacerlo público. "Me permitieron hacerlo a mi tiempo y decidí contarlo al final de la función como una forma de devolverles todo el amor que me dieron, me sentí muy contenida por el grupo", sentenció sobre el cierre de su anuncio.