Es una estrella de la TV y lo quieren echar de su programa: su duro descargo

La continuidad de Rodrigo Lussich al frente de la conducción de Intrusos quedó en el centro de la escena mediática tras una serie de especulaciones. Luego de que Yanina Latorre asegurara que el periodista evalúa alejarse del ciclo hacia un nuevo rumbo profesional y de que un medio mencionara negociaciones con C5N, el propio protagonista decidió hablar para detallar cuál es su presente laboral y frenar la ola de versiones.

Las alarmas se encendieron cuando en plataformas digitales cobró fuerza la versión de que el comunicador había faltado a una emisión del ciclo televisivo para asistir a un encuentro de trabajo con el canal de noticias. La difusión de esa información provocó la indignación del conductor, quien optó por explicar lo sucedido durante una charla con Puro Show.

En dicha conversación, el periodista desmintió de forma categórica que su ingreso diferido al estudio tuviera relación con alguna negociación profesional. "Es mentira, se publicó en la página Foro medios que yo había faltado a Intrusos para ir a reunirme con C5N", declaró.

A continuación, reveló la difícil circunstancia personal que atravesó esa jornada. "Eso es una mentira porque yo estaba en el sepelio de una de mis mejores amigas en Pilar y llegué para hacer una parte del programa", detalló sobre el motivo real de su demora.

En su relato, remarcó la exigencia de reincorporarse a la transmisión en medio del dolor por la pérdida. "Bajé llorando del auto, me maquillé, puse la mejor cara y me puse a trabajar, que es lo que hay que hacer", expresó al describir la compleja situación que le tocó enfrentar antes de salir al aire.

La hipótesis de una supuesta entrevista de trabajo fijada durante el horario de su propio envío le resultó inadmisible, por lo que reaccionó con firmeza ante los trascendidos. "Me pareció mucho, ¿cómo me voy a ir a una reunión de trabajo a la hora de Intrusos? Las pel… hay que pararlas a veces", manifestó.

De este modo, el comunicador, que viene de cruzarse con Marina Calabró por el supuesto parentesco con Javier Milei y que tiempo atrás se refirió a su mala experiencia con Fernando Cerimedo, procuró detener los rumores sobre un posible alejamiento de la pantalla de América. No obstante, admitió que los próximos meses serán claves para la configuración de la temporada siguiente.

"No hay nada de todo lo que se dice y se escribe, de acá a fin de año se van a definir cosas, pero que yo haya firmado es mentira", puntualizó el presentador. De esta forma, dejó asentado que no existen acuerdos concretados con otra empresa y que continúa ligado a su labor habitual a la espera de lo que se resuelva al término del año.