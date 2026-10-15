Es una modelo top, se casó con un ícono de la Selección y ahora será mamá

La modelo Eugenia De Martino y el extenista Diego Peque Schwartzman sorprendieron al contar una intimidad de su vida en el camino que los llevó a cumplir el sueño de convertirse en padres por primera vez a un año de su boda. El exdeportista relató una anécdota desopilante sobre el día en que buscaron concebir a su hija, en una jornada atravesada por la expectativa de un partido de la Selección Argentina.

"Voy a ser papá. Yo estoy convencido. Fue un día épico", comenzó contando el Peque al reconstruir la jornada en la que la prueba de ovulación de su esposa dio positivo. El ingrediente especial del día era el partido de la Selección ante Inglaterra en el Mundial, por lo que ella le avisó de inmediato: "Es hoy, mañana, pasado, sí o sí".

La intimidad de la pareja tenía el obstáculo de que la casa se llenaría de familiares para ver el encuentro. "Venían todos a mi departamento, venía mi hermana, mi sobrina, mi papá. Éramos ocho o diez personas", recordó Schwartzman, quien empezó a calcular cómo encontrar un momento a solas. "Llega un momento que le digo, che, son las cuatro de la tarde. Cuatro y media llegan todos", relató.

Pensando en que si el equipo ganaba saldrían a festejar, el extenista aprovechó la llegada de la primera invitada para hacerle una propuesta a Eugenia. "Le mando un mensaje y le digo: 'Escuchame, vamos a la habitación. Antes de que llegue el resto'", relató entre risas, para luego rematar con una confesión tan espontánea como divertida: "¿One shot? No terminaba. Claro. No terminaba".