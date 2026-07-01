Una impactante escena se vivió este miércoles en el Empire State Building de Nueva York, cuando una pareja escaló sin autorización hasta la antena del emblemático rascacielos, desplegó una bandera con un mensaje a favor de la paz y, tras protagonizar una propuesta de casamiento, fue detenida por la Policía.

Los protagonistas fueron un hombre y una mujer vestidos completamente de negro, con capuchas y el rostro cubierto. Ambos lograron acceder a una zona restringida del edificio y trepar hasta la antena ubicada en la cima del histórico inmueble, a más de 380 metros de altura.

Una vez allí, exhibieron una pancarta con una frase atribuida al músico Jimi Hendrix: "Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz".

La secuencia fue captada por helicópteros de medios locales y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Miles de usuarios expresaron su sorpresa por la facilidad con la que la pareja alcanzó un sector de acceso restringido y por el enorme riesgo que implicó la maniobra.

Cuando descendieron de la antena y se ubicaron sobre una plataforma cercana a la parte más alta del edificio, el episodio sumó un giro inesperado. El hombre se arrodilló frente a su compañera y le propuso casamiento. La mujer aceptó, ambos se abrazaron y se besaron mientras eran observados por personas que seguían la escena desde los alrededores y por las cámaras que transmitían en vivo.

La celebración duró apenas unos instantes. Poco después, efectivos de seguridad del edificio y agentes policiales interceptaron a la pareja y procedieron a detenerla por haber ingresado sin autorización a una zona restringida del Empire State Building.

Hasta el momento, las autoridades de Nueva York no informaron cómo lograron vulnerar los controles de seguridad del edificio ni precisaron cuáles serán los cargos que enfrentarán los responsables de la arriesgada intervención.

Inaugurado en 1931, el Empire State Building es uno de los íconos arquitectónicos más reconocidos de Estados Unidos y recibe millones de turistas cada año. Debido a su importancia histórica y estratégica, cuenta con estrictas medidas de seguridad que restringen el acceso a las áreas técnicas y a la antena ubicada en la parte más alta del rascacielos.