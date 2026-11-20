Un joven de 24 años quedó imputado por el robo de un horno eléctrico en un complejo de canchas de Capital. El hecho ocurrió durante la madrugada en el Complejo de Canchas Sparta, ubicado sobre Lateral Sur de Avenida Circunvalación y Conector Sur.

Según informó la Policía de San Juan, el propietario recibió una alerta de las cámaras de seguridad a las 3:04 de la madrugada. Las imágenes mostraban a dos hombres dentro del predio, quienes habían ingresado después de escalar el cierre perimetral y violentar una puerta.

Se llevaron un horno eléctrico

De acuerdo con el reporte policial, los sospechosos sustrajeron un horno eléctrico marca BGH, de color negro. Uno de los hombres que aparecía en las imágenes vestía un buzo blanco y amarillo.

La investigación permitió vincular a un joven identificado como Agüero con el hecho y con el secuestro del electrodoméstico. El reporte policial indica que ingresó a la Comisaría 24ª a las 4 de la mañana.

Intervino la UFI Flagrancia

El caso quedó caratulado como robo agravado por escalamiento, con intervención de la UFI Flagrancia. La investigación quedó vinculada a la jurisdicción de la Comisaría 28ª.