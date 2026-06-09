Escalaron una pared y robaron más de 100 maples de huevos en Carpintería

Un grupo de delincuentes ingresó durante la madrugada a una avícola de Carpintería, en Pocito, y robó más de 100 maples de huevos que estaban almacenados en un depósito del establecimiento. El hecho ocurrió en un predio ubicado a pocos metros de la ruta nacional 40 y generó un perjuicio económico estimado en unos $636.000.

El robo fue descubierto durante la mañana del lunes, cuando el propietario de la firma comercial, identificado como Francisco Varela, constató el faltante de mercadería y radicó la denuncia en la Subcomisaría Castro, de Carpintería.

Según informaron fuentes policiales, los autores ingresaron al predio durante la madrugada y se dirigieron hacia uno de los galpones donde se encontraba almacenada la producción. Los investigadores sospechan que accedieron tras escalar una pared perimetral, utilizando una columna del lugar para superar el cierre e ingresar al depósito.

Al realizar el recuento de la mercadería, el dueño detectó que habían sustraído 106 maples de huevos. De acuerdo con el valor estimado de cada unidad comercial, cercano a los $6.000 por maple, el monto del daño económico supera los $630.000.

La investigación quedó a cargo del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad, que trabaja para determinar quiénes fueron los responsables del robo y cómo trasladaron la importante cantidad de mercadería sustraída.