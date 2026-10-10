Un hombre de 44 años fue aprehendido durante la jornada del viernes 9 de octubre, acusado de intentar sustraer barras de hierro de una obra en construcción en Capital. Según la información policial, el sospechoso escaló una medianera para ingresar al predio y luego cargó los materiales en una carretela tirada por un caballo. Los efectivos lo localizaron poco después y encontraron los elementos en el vehículo de tracción a sangre.

Los hierros habían sido colocados en uno de los costados del caballo que tiraba la carretela

El procedimiento se inició tras una alerta del operador de turno del CISEM, que comisionó al personal policial hacia la intersección de calles Albarracín y San Isidro. En ese sector, según el aviso recibido, un hombre estaría sustrayendo materiales de una obra en construcción.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, entrevistaron a una mujer que realizaba tareas de limpieza en una vivienda lindera. La testigo relató que había observado a un sujeto de pelo largo, vestido con un pantalón de jean azul, un buzo salmón con gris y una gorra azul con blanco.

De acuerdo con su testimonio, el hombre escaló la medianera de la construcción, retiró varias barras de hierro y las colocó en una carretela celeste tirada por un equino. Después, se alejó del lugar en dirección al norte por calle San Isidro.

Con los datos aportados, los policías iniciaron recorridas por las inmediaciones para dar con el sospechoso. Durante la búsqueda, localizaron a un hombre que coincidía con las características físicas y la vestimenta descriptas por la testigo. Además, circulaba en una carretela similar a la mencionada en la alerta.

Al identificarlo e inspeccionar el vehículo, los efectivos observaron varias barras de hierro en su interior, que coincidían con los materiales denunciados como sustraídos de la obra. Ante esa situación, procedieron a la aprehensión del sospechoso, identificado como Leonardo Javier Rementería, de 44 años.

El hombre de 44 años quedó vinculado a una causa de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa, con intervención de la UFI Flagrancia.

En el lugar se presentó el ayudante fiscal Francisco Montaño, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. También ordenó la intervención de personal de Criminalística para realizar el relevamiento fotográfico y solicitó que un efectivo de la comisaría jurisdiccional recibiera la denuncia correspondiente.

De esta manera, el procedimiento permitió localizar al sospechoso y recuperar los materiales que habrían sido retirados de la obra. La investigación quedó sujeta a las actuaciones judiciales correspondientes.