La NBA vivió una escena de angustia durante la victoria de Oklahoma City Thunder por 108 a 101 frente a Los Ángeles Clippers. Jalen Williams, una de las principales figuras del equipo, sufrió una grave lesión en la pierna izquierda cuando faltaba poco más de un minuto para el final del encuentro y debió ser retirado en camilla.

La jugada ocurrió cuando el alero intentó llegar al aro para convertir una volcada. Tras recibir una falta en el aire, perdió el equilibrio y cayó de una manera desafortunada. Al tocar el suelo, su pierna izquierda quedó en una posición anormal, lo que generó preocupación inmediata entre los jugadores y el cuerpo médico.

Los profesionales ingresaron rápidamente a la cancha y cubrieron la zona afectada con toallas para evitar que las cámaras captaran la lesión. El partido permaneció detenido durante varios minutos mientras atendían al basquetbolista.

Las lágrimas de sus compañeros y la reacción de la figura del Thunder

La escena impactó especialmente a los jugadores de Oklahoma City. Algunos se tomaron la cabeza y otros no pudieron contener las lágrimas al ver a su compañero tendido en el suelo.

Shai Gilgeous-Alexander, máxima figura del equipo, se mostró visiblemente afectado al hablar sobre lo ocurrido después del partido.

«Simplemente me siento mal por él. Nada más que eso. Le encanta jugar, le encanta competir», expresó el base, quien lamentó la mala fortuna que viene acompañando a Williams durante las últimas temporadas.

El entrenador Mark Daigneault también reconoció el difícil momento que atravesaba el plantel tras el encuentro. «No estamos nada bien», resumió al referirse al estado anímico del equipo.

Antes de ser retirado, Williams levantó los pulgares para transmitir tranquilidad a los presentes, mientras los hinchas lo despedían con aplausos y cánticos de apoyo.

Qué se sabe sobre el estado de salud de Jalen Williams

Hasta la mañana de este lunes 26 de octubre, Oklahoma City Thunder todavía no había difundido un diagnóstico médico definitivo. El cuerpo técnico esperaba los resultados de los estudios para determinar el alcance de la lesión y los plazos de recuperación.

Aunque algunos medios internacionales señalaron que podría tratarse de una lesión que lo deje fuera durante un período prolongado, todavía no había una confirmación oficial sobre el tiempo que permanecerá alejado de las canchas.

La posible baja representa un problema deportivo para el Thunder, que comenzó la temporada con aspiraciones de volver a pelear por el título. Williams es uno de los jugadores más importantes de la franquicia y había promediado 18 puntos por partido en la NBA.

Además, el alero venía de una temporada complicada por problemas físicos que limitaron sus apariciones. Por eso, la lesión generó una preocupación adicional tanto en el cuerpo técnico como entre los seguidores del equipo.

Oklahoma City ganó, pero terminó la noche con preocupación

El Thunder se quedó con el triunfo por 108 a 101 y mantuvo su buen comienzo de temporada. Gilgeous-Alexander lideró al equipo con 34 puntos, mientras que Ajay Mitchell aportó 18 desde el banco.

Sin embargo, la victoria quedó en segundo plano después de la lesión de Williams. El equipo también perdió durante el encuentro a Cason Wallace y Jaylin Williams, quienes abandonaron la cancha por distintas molestias físicas.

Ahora, la atención está puesta en los estudios médicos y en la evolución del alero, mientras la franquicia aguarda información oficial sobre una de las escenas más impactantes de la jornada de la NBA.