Enzo Fernández se encuentra en el centro de la escena del fútbol europeo ante su inminente salida del Chelsea. En las próximas horas podría concretarse su traspaso al Manchester City, club que está dispuesto a ofrecer los 120 millones de euros que pretendía la institución de Londres para desprenderse del jugador. Con este avance en las negociaciones, la posibilidad de que el mediocampista arribe al Real Madrid ha quedado prácticamente descartada.

La llegada del futbolista argentino al equipo que ahora conduce Enzo Maresca se definiría este viernes por la tarde. El nuevo entrenador del City, quien reemplazó a Guardiola, conoce bien las condiciones del volante tras haber coincidido en el Chelsea y confía plenamente en el rendimiento que puede aportar a su esquema táctico.

Sin embargo, la noticia generó una fuerte reacción negativa en un sector del periodismo británico. Oliver Holt, columnista del medio Daily Mail, publicó un artículo con duros términos hacia la figura del argentino. El periodista afirmó que "Enzo Fernández es la cara del juego sucio y Enzo Maresca debería escaparse de él. El fichaje de Fernández, si llega a concretarse, representará un abrazo al lado oscuro del fútbol" para manifestar su desacuerdo con la operación.

El columnista continuó sus ataques señalando que la incorporación afectaría la imagen del club de Manchester. Según su visión, la transacción "será una transferencia que significará el cinismo. Un movimiento que dirá que el City está cambiando la belleza por las artes oscuras del juego" en referencia al estilo histórico del equipo. Además, Holt fue más allá de lo deportivo y calificó las actitudes del jugador como "un comportamiento ordinario y sin cerebro" en un texto que generó gran repercusión internacional.