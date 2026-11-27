María Susini salió a desmentir una supuesta pelea con Facundo Arana y defendió a su hija India Arana luego de que en el programa LAM instalaran versiones sobre una fuerte interna familiar. Según trascendió, la separación de Facundo Arana y María Susini habría sumado tensiones a raíz de un presunto vínculo sentimental entre la joven de 18 años y su profesor de equitación, un hombre de 40 años.

De acuerdo con lo contado por Pepe Ochoa en LAM, Facundo Arana no habría aprobado ese supuesto romance y las diferencias con María Susini habrían agravado el escenario entre ambos. En esa misma línea, se señaló que el actor supuestamente enfrentaba trabas para entrar al country donde residiría la modelo junto a sus tres hijos.

Frente a la repercusión mediática, María Susini decidió hablar con Teleshow para rechazar de plano la existencia de esa relación y proteger a su hija mayor. "India nunca salió con un hombre de 40 años, ni con su profesor ni nada. Es una chica de 18 años que no se merece este tipo de mentiras", expresó con firmeza.

Al abordar los rumores de un enfrentamiento con el padre de sus hijos por este tema, la modelo fue categórica al descartar cualquier discusión originada en ese supuesto vínculo. "¿Si nos peleamos con Facu por el novio de India? Ese novio nunca existió. Esa pelea, por ende, tampoco existió", afirmó.

Por último, María Susini negó haberle impedido el acceso a Facundo Arana al lugar donde viven y aseguró que mantienen el diálogo ante cualquier cuestión cotidiana. "No vivimos en Pilar y jamás hice algo como prohibirle la entrada a Facu", sostuvo, y agregó: "En todo caso, cuando pasa algo, hablo con Facu, no tenemos por qué pelearnos por algo así".