Escándalo con la capitana de las Leonas: denigró a Messi y hay polémica

La reciente conquista de Las Leonas en la Copa del Mundo de hockey pareció quedar en segundo plano tras una entrevista concedida por la capitana Vicky Granatto. La deportista formó parte de un diálogo con figuras emblemáticas del seleccionado nacional y abordó los mensajes de felicitación recibidos, entre ellos el publicado por Lionel Messi.

La reacción de la jugadora ante esa mención captó la atención del público. "A mí me molesta. Todo bien con la Selección de fútbol, pero como que todas querían que las salude Messi", afirmó durante la nota. Luego añadió: "Chicas, es Messi, o sea, no pasa nada".

Las expresiones abrieron opiniones divididas entre los usuarios. Ciertas posturas señalaron un supuesto desmerecimiento al futbolista, mientras que otros sectores interpretaron un intento por priorizar la trayectoria propia del equipo femenino y desvincular el éxito del hockey de la validación del fútbol.

En ese punto del intercambio, Granatto destacó a figuras del hockey argentino como Luciana Aymar, Mercedes Margalot, Cecilia Rognoni y Magdalena Aicega. "Lo importante es que está Lucha, estaba Mechi, estaba Ceci, bueno vos, Magui...", expresó.

Acto seguido, la jugadora comenzó una comparación que interrumpió antes de finalizar. "Nuestra historia es mucho más grande que la que tienen...", declaró.

Ese fragmento incompleto derivó en especulaciones sobre si el paralelismo apuntaba al seleccionado masculino de fútbol o a la figura de Messi, frente a quienes sostuvieron que la referencia atañía al recorrido histórico de las distintas etapas del hockey.

El episodio cobró fuerza al darse días después de que el conjunto nacional lograra su tercer campeonato mundial, sumando el trofeo a los obtenidos en 2002 y 2010, cantidad que iguala las tres Copas del Mundo conseguidas por la Selección Argentina de fútbol en 1978, 1986 y 2022.

La intención manifestada por Granatto se orientó a resaltar el valor de las referentes del hockey en los festejos. Sin embargo, las lecturas en las plataformas virtuales oscilaron entre cuestionamientos por presunto ninguneo y defensas que argumentaron que solo se buscó cuestionar la relevancia asignada al saludo del deportista.