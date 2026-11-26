La titular del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, atraviesa un momento sumamente complejo tras el despido de su mejor amigo, Fabricio Escobar Galarza. Según trascendió en el ciclo Mitre Live, el exfuncionario fue apartado de su puesto como director de museos luego de organizar una fiesta clandestina en un museo y cobrar el ingreso al público.

El periodista Juan Etchegoyen brindó detalles sobre la determinación oficial en su programa en vivo. “En las últimas horas, el gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdez echó con un decreto a Fabricio Escobar Galarza quien se desempeñaba como director de museos”, precisó el comunicador respecto a la medida tomada por el mandatario provincial.

La designación del joven ya había despertado malestar en el ambiente local desde el inicio de su labor. “Me contaron que cuando Lourdes empezó con sus funciones planteó la posibilidad de que Fabricio ocupe este cargo y en su momento desde el gobierno avalaron esto, que fue en otra gestión a la actual”, explicó el conductor sobre el origen del nombramiento.

El cobro no autorizado de las entradas derivó en la inmediata salida de Escobar Galarza y salpicó directamente a Sánchez por su rol de supervisión. “La realidad a esta hora es que no se sabe dónde fueron a parar los fondos. Es amigo personal de ella y fue muy criticada esa designación porque el chico no tenía experiencia para asumir como director del museo de arte contemporáneo”, detalló Etchegoyen.

Esta crisis institucional estalla a pocas semanas del 15 de enero, fecha en la que la bailarina deberá liderar la organización de la Fiesta del Chamamé. Sobre el impacto de este episodio en su imagen pública, el periodista opinó: “Hay muchas críticas desmedidas a mi parecer contra Lourdes quien hace un gran trabajo me cuentan pero la responsabilizan de esto que sucedió con su amigo”.

A casi un año de haber asumido como funcionaria, Sánchez acumula diversos cuestionamientos por parte de la comunidad artística correntina. Los trabajadores del sector señalan demoras en los pagos, falta de comunicación fluida y objeciones en la planificación de eventos centrales como la Fiesta Nacional del Chamamé, el Taragüí Rock y la Feria Provincial del Libro.

A este clima de tensión se sumó el reclamo de un grupo de estudiantes universitarios que denunciaron no haber recibido el dinero de un premio ganado en 2025. Si bien desde el Instituto de Cultura aclararon que la deuda corresponde a la administración anterior, el conflicto profundizó las críticas hacia las falencias administrativas de la gestión actual.