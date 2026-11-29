El futuro de Marcela Tauro en la pantalla de América TV atraviesa un momento de definiciones importantes de cara a la programación del 2027. En las últimas horas trascendió que las autoridades de la emisora habrían tomado la determinación de acortar el tiempo al aire de Infama, el histórico ciclo de espectáculos que lidera la periodista.

La primicia sobre esta reestructuración en la grilla televisiva fue adelantada por Carlos Monti durante la emisión de MBA. Poco después, el periodista Juan Etchegoyen sumó información clave en el ciclo Nuevo Día, espacio que conduce Flavia Palmiero, donde detalló el trasfondo de la medida empresarial y la postura que adoptó la figura del canal.

De acuerdo con el relato de Etchegoyen, el envío contaba habitualmente con una extensión total cercana a las dos horas y media. No obstante, la última media hora del programa salía grabada con anterioridad para permitir que el equipo técnico preparara el estudio de cara al inicio de GPS, el envío periodístico encabezado por Rolando Graña.

El motivo principal detrás de este ajuste en la pantalla estaría vinculado directamente con los números internos de la señal. “Por una cuestión presupuestaria, por el gasto en los técnicos”, aseguró el comunicador al fundamentar las razones económicas que impulsaron a la gerencia a modificar la duración del ciclo.

A pesar del impacto que supone perder treinta minutos de aire, la conductora habría optado por mantener la calma y evitar cualquier tipo de enfrentamiento con los directivos. Desde la cúpula del canal le acercaron una contrapropuesta para conservar el tiempo original en pantalla, aunque la alternativa no prosperó por decisión propia de la animadora.

El ofrecimiento consistía en modificar el horario de arranque para salir en vivo treinta minutos antes de lo habitual. “Le habían ofrecido a Marcela empezar media hora más temprano, pero ella dijo que no”, sentenció el panelista de Nuevo Día sobre el cierre definitivo de esta negociación.