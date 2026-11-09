Escándalo con Mauro Icardi: allanaron su casa tras la denuncia de Wanda Nara

Mauro Icardi recibió este domingo a casi veinte efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires en su vivienda de Nordelta. El operativo se desplegó a partir de la denuncia penal presentada por Wanda Nara por presuntas lesiones leves contra la hija mayor de ambos. Los agentes llegaron al lugar tras la negativa del futbolista a restituir las pertenencias de la menor.

El periodista Mauro Szeta confirmó: "Allanaron la casa de Mauro Icardi e incautaron el celular, la computadora y la mochila de su hija de 11 años". Durante la inspección no hallaron armas de fuego, un dato relevante ya que Wanda Nara había asegurado en su declaración testimonial inicial que el deportista poseía una en su poder.

"Un experto en minoridad escuchará a la otra hija de 10 años en una entrevista en su casa", detalló el cronista Mauro Szeta. Durante el conflicto inicial, la empresaria Wanda Nara se retiró con la chica mayor, mientras que la menor prefirió permanecer junto a Mauro Icardi, quien contaba con autorización judicial para convivir con ambas hasta el 16 de noviembre.

El procedimiento contó con la intervención del Sistema de emergencia social de Tigre de la dirección de Infancia. En pleno operativo, Francisco Oneto, el flamante representante legal del delantero, formalizó un reclamo ante las autoridades para evitar que los bienes tecnológicos incautados terminen bajo la custodia de Wanda Nara.

"Vengo a solicitar que dichos dispositivos permanezcan bajo el debido resguardo de esa Fiscalía y que no sean devueltos a la denunciante", exigió el letrado Francisco Oneto en la presentación judicial. La medida busca preservar los objetos retenidos, luego de la reiterada resistencia de Mauro Icardi a entregar el equipaje demandado por la Justicia.