Escándalo con una famosa en un avión: la pelea a los gritos con un pasajero

Un trayecto aéreo ordinario finalizó con un tenso enfrentamiento que tuvo a Nancy Pazos como protagonista central. La divulgación de un registro sonoro expuso el cruce verbal entre la comunicadora y un usuario de la aeronave, en una secuencia que sumó descalificaciones, reclamos cruzados y alusiones a la realidad financiera nacional.

El hecho cobró relevancia mediática mediante el programa LAM, espacio donde inicialmente mantuvieron la reserva sobre la identidad de la figura involucrada. El encargado de dar los datos iniciales sobre la persona implicada en el incidente reportado durante el trayecto fue Pepe Ochoa.

"Se subió en Bariloche con destino a Aeroparque, a los gritos. Me dicen desde adentro que estuvo pidiendo y exigiendo que le dieran un lugar que no le correspondía... Nancy Pazos", afirmó el integrante del ciclo, revelando así el nombre de la profesional.

El material grabado expuso el origen directo de la controversia. Durante la interacción, el sujeto cuestionó a la profesional por trasladarse por vía aérea y puso en duda sus posturas públicas sobre el panorama financiero actual. "Yo te veo viajando en un avión. Si estuviera mal, viajarías en tren o micro", le manifestó.

Lejos de eludir el cruce, la comunicadora contestó con vehemencia. "¿Sabés cuál es la diferencia pelotud*?", exclamó Pazos, mientras el sujeto le advirtió sobre las posibles consecuencias del altercado dentro de la nave: "Nancy, te van a bajar eh".

Sin retroceder en su postura, la conductora argumentó que su posición individual no refleja el contexto general que suele examinar en los medios. "La diferencia, mi amor, es que yo no me ocupo de lo que me pasa a mí, a mí me va muy bien", expresó en el transcurso del cruce.

Posteriormente, el hombre vinculó el reclamo con una manifestación pasada de la periodista y señaló: "Te encadenaste porque no tenías plata para llevar al hogar". Ante esto, Pazos rebatió la afirmación y detalló la razón de aquella acción.

"No, me encadené por la falta de expresión", replicó la comunicadora para desmentir la lectura del usuario. El registro en audio del choque verbal terminó por difundir un acontecimiento reservado que rápidamente trascendió el ámbito aeronáutico para alcanzar la pantalla chica.