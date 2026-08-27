A pocas semanas de la inminente visita del presidente Javier Milei a Francia, programada para el próximo 1 de octubre con el fin de inaugurar la Semana Argentina en la OCDE en busca de inversiones, un nuevo frente de conflicto diplomático se abrió en Europa. La alcaldía de París elevó un formal y enérgico reclamo a la cancillería francesa para que impulse “una exhaustiva investigación” sobre el manejo y la administración de las autoridades argentinas en la Casa de la Argentina, la histórica institución ubicada en la Ciudad Internacional Universitaria de París (CIUP).

Los manejos que el gobierno de Javier Milei ha tenido con la Casa de la Argentina de París han escalado: la propia alcaldía de la capital francesa le pidió a la cancillería que realice “una exhaustiva investigación” sobre la gestión de las autoridades argentinas en la institución ubicada en la Ciudad Internacional Universitaria.

La misiva lleva la firma de Melody Tonolli, adjunta del nuevo alcalde de París, Emmanuel Grégoire, y de otros funcionarios. “De confirmarse, nos parecen muy preocupantes y justificarían una enérgica protesta por parte del Ayuntamiento de París”, dice el texto, que cuestiona la gestión del franco-argentino Santiago Muzio, un mileísta vinculado a sectores de extrema derecha.

Amigo personal de Milei, Muzio fue designado por la Secretaría de Educación que depende del Ministerio de Capital Humano, dado que la Casa de la Argentina no está en la órbita de la Cancillería, sino del extinto Ministerio de Educación.

Qué denuncia la carta

La Casa de la Argentina fue donada por Otto Bemberg y funciona como residencia universitaria para los argentinos que cursan estudios superiores en Francia. Desde diciembre de 2023, su misión se desvirtuó: se realizaron encuentros de formación de la ultraderecha francesa, se expulsó a estudiantes argentinos por cuestiones ideológicas, hizo gala de actitudes homofóbicas, empezó obras arquitectónicas sin permiso, no se vincula con otros espacios universitarios, entre otros.

Los medios más importantes de Francia han informado sobre la situación, y la carta es un prólogo a la visita de Milei, que llegará a París el próximo 1.º de octubre para inaugurar la Semana Argentina en París en la OCDE. Se trata de un evento en busca de inversiones.

“Parece que la gestión de la Casa de la Argentina, mediante decisiones recientes de su director, está contraviniendo los valores y el reglamento interno de la Ciudad Internacional Universitaria de París”, dice la carta.

En un pasaje se informa que “hemos recibido comunicaciones, en particular, sobre decisiones de desalojo o no renovación de contratos, que afectan a varios residentes de la Casa de la Argentina, sin que se hayan ofrecido soluciones de vivienda a largo plazo para el inicio del año académico”.

Que el lugar funcione como refugio de la ultraderecha también mereció unas líneas: “Además, lamentamos que, según se nos ha comunicado, se permitan reuniones que difunden ideologías de extrema derecha, negacionistas del Holocausto, de odio y discriminatorias en una universidad de renombre internacional”.

“No podemos tolerar ninguna forma de acoso, homofobia, discriminación o discurso de odio en París, ni siquiera dentro de la Ciudad Internacional Universitaria de París, de la que forma parte la Casa de la Argentina”, remarcaron al respecto.

Además, piden que el gobierno de Emmanuel Macron intervenga ante las autoridades argentinas “para recordarles firmemente la necesidad de respetar los valores republicanos y las normas de la CIUP, en particular los principios de neutralidad, pluralismo, libertad académica y no discriminación”.