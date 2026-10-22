Escándalo de Facundo Moyano: Susana Giménez huyó para no responder

Susana Giménez vivió un momento insólito al ser abordada por el periodista Oliver Quiroz para el programa Primicias YA. La diva de la televisión huyó en cuanto le consultaron sobre el reciente escándalo que involucra a Facundo Moyano y Candela Arizaga.

El conflicto de Facundo Moyano con Candela Arizaga sigue generando repercusiones luego de su viaje a España y la audiencia por la medida perimetral vigente. La histórica presentadora Susana Giménez prefirió evitar el tema ante las cámaras y responder con ironía.

"Mira si me va a... Nene, por favor. Les mando un beso", le respondió Susana Giménez al cronista mientras se alejaba entre risas e indignación. La relación previa de Susana Giménez con Facundo Moyano data del año 2016 y siempre existieron rumores de romance.

La polémica creció cuando Moria Casán afirmó ser la celestina entre Susana Giménez y Facundo Moyano en el pasado. La periodista Marina Calabró recordó que "Moria da por hecho que entre Moyano y Susana hubo intimidad" en aquellos años.

Por su parte, el periodista Luis Ventura irrumpió para confirmar la historia con vehemencia. "Sí, a mí me lo contó, que fue en el auto. Basta de mentir y disfrazar la verdad", sentenció Ventura sobre Susana Giménez y Facundo Moyano.