Un tenso cruce televisivo tuvo como protagonistas a Milett Figueroa y Ximena Capristo durante la emisión del programa SQP por la pantalla de América TV. Lo que en un principio parecía ser una entrevista tranquila terminó en un verdadero escándalo con gritos y graves denuncias al aire. El conflicto estalló cuando la modelo peruana salió en un móvil y fue consultada por viejas internas ocurridas durante su participación en el certamen del Bailando.

El diálogo comenzó abordando los dichos del periodista Nelson Castro sobre su cobertura del viaje del papa León XIV, pero el clima cambió por completo ante una pregunta de Nico Peralta. El periodista indagó sobre una antigua versión que había difundido Capristo, quien aseguraba que la actriz trataba como una asistente personal a una de las productoras del ciclo. Según el relato de la panelista, tras hacer público aquel comentario, la modelo habría utilizado su vínculo sentimental con Marcelo Tinelli para lograr que la silenciaran.

La respuesta de la modelo no se hizo esperar y desmintió cada palabra de la panelista asegurando en primera instancia que ni siquiera sabía quién era. Luego de que la ex Gran Hermano se presentara y le recordara el episodio puntual, la figura peruana negó rotundamente los hechos ocurridos en el pasado. "Eso no pasó. Estás diciendo algo que no es verdad", lanzó la actriz visiblemente molesta ante la insistencia de su interlocutora, quien se mantuvo firme en su postura provocando un nuevo "Te digo que no" por parte de la entrevistada.

Ante el aumento de la tensión en el estudio de América TV, Pía Shaw intentó mediar en la discusión mientras ocupaba el lugar de conductora en reemplazo de Yanina Latorre. Sin embargo, la modelo exigió que se revelara la identidad de la supuesta empleada afectada y cuestionó las formas de la panelista. "Si vas a hablar de mí, da nombres. Me estás hablando con una formita que no me gusta", advirtió la actriz, a lo que la panelista retrucó diciendo "Yo no te estoy faltando el respeto", generando una nueva queja de la modelo: "Pero me estás hablando con un tonito, de una persona de la letra D, no sé de quién me hablás...".

Lejos de calmarse, la panelista redobló la apuesta y le recriminó directamente haber sido censurada por su culpa en el pasado. "Sí, sabés quién es la persona a la que agarraste de secretaria. Por tu culpa me mandaron a callar y te estoy preguntando por qué lo hiciste", disparó sin filtros. Superada por la situación, la modelo solicitó hablar con otro integrante del equipo periodístico: "Por favor, ¿me pasan con alguien que yo conozca? A esa señora no la conozco. Pía, ¿me podés pasar con alguien que conozca?".

Finalmente, antes de cortar la comunicación de manera abrupta y abandonar la entrevista, la actriz lanzó una durísima acusación contra la panelista vinculada a su vestuario. "Que devuelva las cosas que le robó al diseñador... a los diseñadores, que te robaste los vestidos, ¿por qué no los devolvés?", exclamó frente a las cámaras. Para concluir el explosivo intercambio antes de desconectarse, sentenció con firmeza: "Yo no te conozco, no sé por qué me estás hablando a mí. Reina, a mí no me hablés como se te da la gana".